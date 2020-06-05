Son dakika… AK Parti'den erken seçim açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



Erken seçimle ilgili gündemimizde herhangi bir şey bulunmuyor. Seçimlere daha 3 yıl var. Seçimler 2023 Haziran ayında, zamanında, yapılacaktır.

Siyasi Partiler Kanunu, vekillik kanunu gibi düzenlemelerle ilgili tartışmalar var kamuoyunda. Bunlar gündeme geldiği gündem beri, bu düzenlemelerin yeni kurulan partilerin önünü kesmeyle alakalı olduğunu ifade ediyor. Bizim böyle bir düşüncemiz bulunmamaktadır. Biz kanun yoluyla bir siyasi partinin seçime girmesini engellemek gibi bir düşünceye asla hakim olmadık. Bu bir hülleciliktir o da CHP’nin işidir.



Ayrıntılar birazdan...



