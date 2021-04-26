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Buğra OLAÇ/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 26.04.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir

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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'KKTC’nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye’yi görecektir. Kimsenin KKTC’nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yaptıkları görüşmeye ilişkin fotoğraflarını paylaştı. Çelik, Türkiye'nin her zaman ve her şart altında KKTC'nin yanında ve Kıbrıs Türk davasının savunucusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"KKTC’nin egemenlik haklarını ve menfaatlerini gaspetmeye çalışan siyaset tarzları ve diplomatik girişimler meşru değildir ve asla kabul görmeyecektir. Her meşru çözüm girişiminde KKTC ve Türkiye her zaman en yapıcı siyaseti ortaya koymuştur. Ama bunun karşılığında hiçbir yapıcı siyaset görmemiştir. Yunanistan ve GKRY aşırı talepler dışında masaya bir şey getirmemiştir. KKTC'nin hak ve menfaatleri kırmızı çizgidir. KKTC her zaman yanında Türkiye’yi görecektir. Kimsenin KKTC’nin hak ve menfaatlerini aşındırması söz konusu olamayacaktır."

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