Son dakika: AK Parti İBB Belediye Başkan Adayı Kurum'dan önemli açıklamalar

6 Şubat çok acı bir gündü. Uykudan kalktığımızda büyük bir acıyla kalktık. Hemen AFAD başkanlığına geçtik. 11 ili etkilemiş bir depremle karşı karşıyaydık. Hemen iş bölümü yaptık. Bölgeye ulaştığımızda büyük bir acıyla karşılaştık. Telefon hizmetleri ilk anda hizmet veremedik. Çözüm bulmak için oradayız. Bu bilinçle hemen koordinasyon merkezini oluşturduk. Emniyet binamız yıkılmıştı. Polislerimiz enkaz altında kalmıştı. Oradaki polislerimiz, arkadaşlarını bırakıp vatandaşın yardımına koşuyordu. Arama kurtarma ekiplerinin aileleri de enkaz altındaydı. Kucağında çocuğuyla gelen baba bana 'Devletimize zeval gelmesin. Devletimiz varolsun' dedi. Nasıl bir baba? Nasıl bir anlayış inanamıyorsunuz? Hem bu acıları yaşadık hem de dünyada eşi benzere görülmemiş bir seferberlik başlattık. 2. gün vatandaşlarımıza barınma alanlarıyla ilgili çalışmalar yaptık. En son 800 bin çadır kurulmuştu. Bir taraftan da kalıcı konutlarla ilgili çalışmayı başlattık. 3-4 gün içerisinde arama kurtarma çalışmaları başlattık hem de barınma alanlarını kurduk.



"ELİMİZİ DEPREM BÖLGESİNDEN HİÇ ÇEKMEYECEĞİZ"



Ondan sonra Gaziantep'e gittik. Her gün bir ilde geziler yaptık. Çok acı bir tesadüf. Gaziantep'te şehit olan polis kardeşimiz var. Helikopterimiz düşmüştü hafta sonu. O Cemil kardeşimiz bizle beraber çalıştı. Onun vefat haberini duydum. Babasıyla görüştüm az önce. Babası bana 'Hep sizden bahsederdi' dedi. Ben de ona şunu söyledim 'Öyle bir evlat yetiştirmişsiniz canı pahasına çalıştı. Böyle bir evlat yetiştirmişsiniz'. O da bana 'Vatan sağ olsun' dedi. Depremzede kardeşlerimiz 1 yılın sonunda evlerine geçiyorlar. Biz onlara hep sözümüzü tuttuk. Köyde de belde de biz vardık. 53 bin canımızı yetirdiğimiz bu depremde ve diğer depremlerde verdiğimiz sözleri hep tuttuk. Bu vesileyle bir kez daha vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Son 1 asırda tüm yaşadığımız afetlerde 130 bini aşkın canımızı yitirdik. Son depremde 53 bini aşkın canımızı yitirdik. Biz bir deprem ülkesiyiz. Her gün ülkemizde deprem yaşanıyor. Depremle yaşamayı öğrenmek zorundayız. Nüfusumuzun yüzde 70'i deprem bölgesinde yaşıyor. Milyarlarca dolarlık kayıplar oldu. Tüm dünya pandemi yaşamış, tüm dünya enflasyon krizi yaşıyor.



11 ilin her şeyi etkilendi. Siz millet olarak devlet olarak ayağa kalkıyorsunuz ve elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Eksik kalmış olanlar olmuş olabilir, geç gidilebilir ama şunu biliyoruz ki, eliminden gelen her şeyi yaptık. Elimizi o bölgeden hiç çekmeyeceğiz. Hatay'ın demografik yapısını koruyarak projelerimizi yaptık. Kahramanmaraş da ayağa kalkacak Gaziantep de ayağa kalkacak. Beton binalar yapalım da ne olursa olsun diye bakmıyoruz. Medeniyeti kültürü, insanca yaşama anlayışını o binalara vererek yapmaya çalışıyoruz. Çıkan binaların hepsi bu çerçevede yapıldı. Hep birlikte ayağa kaldıracağız. İletişim de kriz de yönetilmeli. Bizim kendimize puan vermemiz doğru olmaz. Bunu milletimiz takdir etmiştir. Seçimlere baktığımızda milletimiz rekor bir oyla Cumhurbaşkanımıza destek olmuş. Kriz doğru yönetilmiş ki bu vaatlere inanmışlar. Muhalefet, 'Bedava ev vereceğiz' demişti. Ağız dolusu vaatte bulunmuşlardı. Buna rağmen Cumhurbaşkanımız rekor bir oy aldı bölgeden. Bugün de görüyoruz ki o güvenleri boşa çıkmadı.



"NACİ GÖRÜR HOCAMIZLA ÇALIŞACAĞIZ"



Naci Hocamızla biz uzun zamandır görüşüyoruz. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın kabul ettiği bir bilim insanımız. 3,5 ay önce bir araya gelip konuştuğumuzda 'bizle çalışır mısınız' demiştim. O da 'İstanbulla dertlenen herkesle çalışırım' demişti. İstanbul dönüşmeli. Bunun aması, fakatı, lakini yok. Ben inanıyorum ki, 31 Mart'ta İstanbullular bunun kararını verecek. Ben bunu her yerde görüyor ve duyuyorum. Bu dönüşümün içinde biz büyükşehir olacağız, ilçe belediyelerimiz olacak, bilim insanlarımız olacak, görüşü ne olursa olsun kim olursa o bu ekibin içinde olacak.



"İSTANBUL'DA 650 BİN KONUT YAPACAĞIZ"



650 bin konut yapacağız büyükşehir olarak. 350 bin konutu ise merkezi bütçe yapacak. Samimiyet böyle gösterilir. Toplantılar yaparak dönüşüm olmaz. Dönüşüm için icraat yapacaksınız. 100 bin de kiralık konut yapacağız. 18 ayda tamamlayacağımız bu konutları satmayacağız. Kentsel dönüşüme giren vatandaşlarımız bu evlerde yaşayacak. Bunları yapmak boynumuzun borcu. Bu en öncelikli konularımızdan bir tanesi. Bir de afetlere hazırlıklı olmak lazım. Bütünleşik bir afet yönetim planı ortaya koyacağız. İstanbul'un dijital ikizini yapacağız. Hangi sokağı su basıyor. Nasıl bir depremde nereye ne oluru tespit edebiliyorsunuz. Bu bir simülasyon. Bunun dışında toplanma alanlarını ve bu alanlara her yerden ulaşımı sağlamak zorundayız. Yaptığımız her işi detaylı kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz.



"MİLLETİMİZİN YARARINA OLAN HER PROJEYE DESTEK OLDUK"



Atatürk Havalimanı'na Afet Yönetim Merkezi kuracağız. Bakanlıklarla, merkezi yönetimle, muhalefetle niye kavga edelim. Ne kadar uyumlu çalışırsan o kadar güçlü olursun. İsterim ki İstanbul'un sorunlarıyla ilgili herkes ilgili olsun. Milletimizin yararına olan her projeye biz destek olduk. Milletimiz istifade edecekse niye engel olalım. İmamoğlu'nun gündemi burayı basamak olarak görmek. Sizin samimiyetinize kim inanır. Merkezi idareyle yerel idare uyumlu olsun. Hatay depreminde Tekirdağ belediyesinde olanları bilmiyor muyuz? Depremzedeleri kapı dışarı çıkaran anlayış bu anlayış değil mi? 28 Mayıs'ta oy verdi diye depremzedelerimizi aşağılayanlar bunlar değil mi? Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir söz vardır. Daha önce ne yaptığımızın bu noktada önemli olduğunu düşünüyorum. Birçok çalışma yapmış bir kişiyim. 81 ilde eseri olan bir kardeşiniz var karşınızda. Bu konuda biz dertliyiz. Adayın geçmişte ne yaptığına bakmalısınız. 25 yıllık bu tecrübeyi sadece İstanbul için kullanacağız. İstanbul'un kaynağı her yere yeter. İstanbul böyle bir şehir. İstanbul'u doğru yönetirseniz trafik sorununu ortadan kaldırırsınız. O yüzden tüm İstanbulluların oyuna talibim. İstanbul'u basamak olarak görmeyeceğiz. Beraber yapacağız. Beni hep sokakta görecekler. Beni hep şantiyelerde görecekler. Beni hep yeşilin arttığı alanlarda görecekler. Çizmemizi giyeceğiz baretimizi takacağız.