Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den CNN Türk'te açıklamalar

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Hande Fırat ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtlıyor.

Şen'in açıklamalarından satır başları şöyle:

İstanbul mevcut başkan tarafından ziyan edilmiş bir şehir. Öyle bir şehir ki şehre hizmet etmek bile dünyaya gelmek için yeter. Murat Kurum ziyan edilmiş şehir de sadece İstanbul diyor. Bu çok değerli.

Anketlerde ilk sırada trafik ve ulaşım çıkıyor. Ardından deprem ve konut geliyor. Seçmen ikiye bölünmüş durumda. Mayıs ayında yapılan seçimde yaptığımız anketlerdeki gibi, küçük marjlarda oynamalar var. Partiler oralardaki yerlerinde. İstanbul'da da ortada. İstanbul'da durum ortada demek başa baş demek. Bugünlerin rakamları oynak rakamlarıdır. Adaylar asıl bundan sonra çalışacak.

"İYİ ÇALIŞAN KAZANACAK"

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Cumhur İttifakı olarak devam etmeyi arzuladık biz. Yeniden Refah Partisi aday çıkardı. Kendi tercihleri. Saygı duyuyoruz. 2002 Şubat ayında AK Parti seçim sürecine daha girmemişti. Şubat ayında vaziyeti yokladık ve 34.3 çıktı AK Parti. Kasım ayında 34.66 çıktı. Seçmenin kararını vermiş olmasıyla ilgili bir durum bu. Bir başka seçimde pazar günü olan seçim için cumartesi günü fikirler değişti 3-4 puan. Son hafta seçmen davranışları için daha belirleyici. Daha net görmeye başlarız. İyi çalışan kazanacak.

ANKARA'DA SON DURUM

Ankara başkent. Başkent ışıltısını kaybetti. Burada da henüz karar verilmiş değil. Anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor. Bazılarında da Turgut Altınok önde çıkıyor. Adayların saha kendisini göstermesini bekleyelim.

"İZMİR'DE FARK KAPANIYOR"

Hamza Dağ ile AK Parti İzmir'de oyunu artırıyor. Ankara'da geride başladık ve aralık kapanıyor. İzmir'de de benzer durum var. Bazı vekiller illerine giderler birileri onları havalimanından alır sonra geçerler kendi malikanelerine. Böyle vekil olmaz. Hamza Dağ İzmir'de sokaklarda insanlarla kanka olmuşçasına bir siyasetçiydi zaten oradan geliyor. CHP'liler ona CHP adayı olsaydın sana oy verseydik diyor. Biz analizini yaptık. İzmir 3 halkadan oluşuyor. Birinci halkada oy oranı düşük, ikinci halkada yüksek, üçüncü halkada ortada. Değerlerimiz aynı. İdeoloji ve siyasal görüşlerimiz farklılaşıyor. Hamza Bey ikinci bölgede maksimum oy artırımını yapmak çalışıyor.

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Alacağımız yer İstanbul. Cumhurbaşkanımızın spesifik bir talimatı yok. Talimatı şu, geçen sene seçim akşamı 'Yerel seçime başlıyoruz şimdi.' dedi. İstanbul ve Ankara'yı alacağız buna göre çalışacağız dedi. Buna göre bizden söz aldı.

Antalya başkanımız görüyorum ki net alacak. Alacağımız görülüyor. Bizim araştırmalarımızda öyle gözüküyor. İstanbul'da kararsız seçmen oranı yüzde 15. Onlar da ortadan bölünüyor. İdeoloji, parti kimliği daha belirleyici oluyor.