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Son dakika.... Afyonkarahisar’da helikopter otel bahçesine düştü

Güncelleme Tarihi:

#Afyonkarahisar#Helikopter Kazası#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Eylül 16, 2023 18:32

Son dakika haberi... Afyonkarahisar’da termal oteller bölgesinde iki kişilik özel helikopter iniş yaptığı sırada ağaçlara takılarak düştü. Kırım geçiren helikopterdeki 2 kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. 

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Afyonkarahisar'da, saat 18.00 sıralarında oteller bölgesinde inişe geçtiği sırada şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkan helikopter, 5 yıldızlı bir otelin bahçesinde kırım geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Son dakika.... Afyonkarahisar’da helikopter otel bahçesine düştü

Kısa sürede olay yerine varan ekipler, helikopterde bulunan N.C. ve B.C.'ye müdahale etti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, kırım geçiren helikopterdeki 2 kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. 

Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri devam ediyor. 

Son dakika.... Afyonkarahisar’da helikopter otel bahçesine düştü

 

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#Afyonkarahisar#Helikopter Kazası#Kaza

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