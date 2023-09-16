Son dakika.... Afyonkarahisar’da helikopter otel bahçesine düştü

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Afyonkarahisar'da, saat 18.00 sıralarında oteller bölgesinde inişe geçtiği sırada şiddetli rüzgar nedeniyle kontrolden çıkan helikopter, 5 yıldızlı bir otelin bahçesinde kırım geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine varan ekipler, helikopterde bulunan N.C. ve B.C.'ye müdahale etti. Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, kırım geçiren helikopterdeki 2 kişinin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.



Ekiplerin kaza yerindeki incelemeleri devam ediyor.