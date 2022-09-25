Adana'nın Feke ve Kozan ilçesinde orman yangını

Haberin Devamı

Feke'ye bağlı Gedikli Mahallesi'nde ve Kozan'a bağlı Boztahta mahallelerindeki ormanda öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgelere Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı uçak, helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOZAN'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Kozan'da Boztahta Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1 helikopter, 4 arazöz ve çok sayıda orman işçisi müdahale etti. Yangın, 2,5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Haberin Devamı

Feke'nin Gedikli Mahallesi'nde aynı saatlerde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için de 3 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz ve orman işçilerinin müdahalesi sürüyor.