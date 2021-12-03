Son dakika: Acı haberi İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! Güldal Akşit hayatını kaybetti

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AK Parti Genel Başkan Danışmanı Güldal Akşit, bir süre önce Ankara'da İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altına alındı. AK Parti'nin kurucu üyelerinden olan Akşit, tedavi gördüğü hastanede bu sabah hayatını kaybetti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın hakkın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah'tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun inşallah" dedi.

Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik.

Güldal Ablamıza Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 3, 2021

BAKAN SOYLU CANLI YAYINA BAĞLANDI: BİZE ÖRNEK OLMUŞTUR

Bakan Soylu, CNN TÜRK yayınında "Koronavirüs tedavisi görüyordu ve entübe durumdaydı. Birlikte mesai arkadaşlığı yaptık, dava arkadaşımızdı. Birlikte önemli çalışmaların altına imza attık ve Bakanlık yaptığı dönemde de bir devlet ciddiyetini, ailesinden gelen üstün sadakati ülkemize sürekli olarak göstermiştir. Ortaya koyduğu bakış, şuur, sahiplenme ve meseleler konusundaki soğukkanlılığı bize örnek olmuştur. Allah rahmet eylesin, Allah mekanını cennet eylesin. Milletimize baş sağlığı dileklerimi iletiyorum. Bizim görev alanımızla ilgili de dönem dönem tembihleri o kadar güzel bir üslupla ifade ederdi ki... Nezaket, tavrı, anlayışı, yumuşak üslubu bizim için hangi ortam olursa olsun kendimize ait sorumluluğa iter. Gönül kırmazdı. Gönül kırmamanın zor olduğu bir yerde bunu başarmıştır" dedi.

TAZİYE MESAJLARI

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NUMAN KURTULMUŞ: MEKÂNI CENNET OLSUN

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Mütevazı, çalışkan, ülke ve millet sevdalısı, kıymetli dava arkadaşımız, iyi insan Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan Rahmet, ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun" mesajını paylaştı.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI DERYA YANIK:

Partimizin kurucularından, 2001 yılından bu yana kardeşlik hukukumuzun devam ettiği, eski Bakanlarımızdan Güldal Akşit Hanımefendi'yi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim.

Gayretle ve samimiyetle büyük emek verdi AK Parti davasına... Kendisini unutmayacağız. Ruhu şâd olsun.

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU:

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AK Partimizin kurucu üyesi, Bakanımız, yol ve dava arkadaşımız Güldal Akşit hanımefendinin vefatının üzüntüsü içerisindeyiz. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağolsun.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY:

AK Parti'nin kurucu üyesi, önceki dönem Bakanlarımızdan Güldal Akşit'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim.

Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ:

Turizm ve Devlet Eski Bakanımız Sayın Güldal Akşit hanımefendiye Cenâb-ı Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

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ANKARA VALİSİ VASİP ŞAHİN:

Turizm ve Devlet eski bakanlarımızdan Güldal Akşit Hanımefendi tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinde az önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal AKŞİT, 1960’ta Malatya’da doğdu. Avukat; Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Serbest Avukat olarak çalışma hayatına başladı.

14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti’nin kurucu üyesidir.

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22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili olan AKŞİT, 58. Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı, sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan AKŞİT;

9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi.

12 Haziran 2011 tarihine kadar kurucu başkan olarak TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığı görevi yapmıştır.

Türkiye’de Kadın Hakları ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerde ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalık yaratılması açısından önemli katkılarda bulunmuştur.

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Ayrıca STK’larla Devlet arasındaki ilişkilerin gelişimine ve güçlendirilmesine destek olmuştur.

AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürümekte olan Güldal AKŞİT;

08 Temmuz 2011 – 14 Ekim 2014 tarihleri arasında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapmıştır.