Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Blinken yarın İstanbul’a gelecek

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yarın Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü Blinken'ı kabul etmesi bekleniyor.

CNN Türk'te Gece Görüşü programında Hande Fırat, "Antony Blinken yarın akşam saatlerinde Türkiye'ye geliyor. Cumartesi de temasları İstanbul'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Blinken'ı kabul etmesi şu an için öngörülüyor. Hakan Fidan ile ve heyetler arası görüşmeler de olacak ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü de öngörülüyor" açıklamasını yaptı.

Hande Fırat ayrıca, "Masada F-16'lar, İsveç ve tabi bölgesel konular olacak. Ve tabi ABD'nin Ege'deki silah dengesini bozmaması gibi konular da masada olacak" dedi.

"ZİYARETİN İLK AYAĞI İSTANBUL"

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy da "Ziyaretin ilk ayağı İstanbul. Sonra buradan Girit'e geçecek. Büyük ihtimal bugün yola çıkması bekleniyor. Cumartesi tam gün görüşmeler gerçekleşecek" ifadelerini kullandı.