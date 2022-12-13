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Son dakika... Mali suçlarla mücadele... Bakan Soylu detayları duyurdu: 101 kişi gözaltına alındı

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#Operasyon#Bakan Soylu#Yasadışı Bahis
Son dakika... Mali suçlarla mücadele... Bakan Soylu detayları duyurdu: 101 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2022 08:37

Banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonun detaylarını açıkladı. Bakan Soylu, "Halil Falyalı'nın yakınları dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır" dedi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Mart 2022 tarihli MASAK raporunda PAPARA hesabı açarak ve banka hesapları kullanılarak yasadışı bahisten elde edilen para nakline aracılık ettikleri, hesaplarında toplanan paraları Halil Falyalı, onun eşi ve kumarhane müdürünün de aralarında bulunduğu suç örgütüne ait kripto varlık hesaplarına gönderdikleri, bu yolla toplam 2,5 milyar Türk Lirası civarında suç geliri elde ettikleri tespit edilen 46 şüpheli hakkında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Devam eden soruşturma sırasında aynı eylemlere iştirak ettikleri tespit edilen 163 şüpheli hakkında toplam 30 ilde (Ankara, İzmir, Manisa, Adana, Hatay, Osmaniye, İstanbul, Mersin, Antalya, Aydın, Yalova, Kocaeli, Bursa, Kütahya, Batman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Van, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Çorum, Amasya, Balıkesir, Samsun, Bayburt, Hakkari, Kırıkkale, Sakarya, Aksaray) eş zamanlı operasyon yapılmak üzere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu operasyonun detaylarını açıkladı.

İşte Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Özellikle dünyanın güçlü ülkeleri bu konuda sanki bu konuyla mücadele ediyormuş gibi yapıyorlar. Bu konunun maliyetlerini orta ölçekli ülkelere yıkıyorlar. 8 Şubat 2022'de Kıbrıs'ta Halil Falyalı cinayeti vardı. Soruşturmaya başladıktan sonra bir takım verilere ulaştık, Kıbrıs-Malta hareketliliğini görebildik. Çalışmalar sonucunda nisan ayından itibaren gerek teknik izleme, gerek bu konuda elde ettiğimiz bilgilerin analizi, ardından da atılan adımlarla Ekim 2022'de bir ön operasyon gerçekleştirdik. Bu sabah itibariyle yeni bir operasyon başlattık.

Bu kapsamda özellikle bu bahse konu organizasyonda 15 adet bahis sitesinin bulunduğu, bu sitelerin vergi kolaylığı olan ada ülkelerinde hayata geçirildi; menşei olarak Malta. Kurulan sitelerin ülkemizde özellikle kaçak maç yayını yapan siteler başta olmak üzere, sosyal medya uygulamaları, fenomenler ve çağrı merkezleri aramaları yoluyla büyütülmeye çalışıldığı, yüksek bahis oranları verilerek bu siteleri tercih eden oynayıcı sayılarının artırıldığı görülmüştür.

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"101 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Halil Falyalı'nın yakınları dahil olmak üzere yaklaşık toplam 136 kişi sadece organizatör olarak tespit edilmiştir. Bu tespit edilen organizatörlerin, şu ana kadar 808 milyon maddi varlıklarına el konulmuştur. Bu daha başlangıçtır. 136 kişinin şu ana kadar 101 kişisi gözaltına alınmıştır.

Ve inanıyorum ki özellikle vatandaşlarımızı kendi ağlarına düşürerek onları hem sanal bahis hem de sanal kumar üzerinden gerçekleştirdikleri bu kötücül yaklaşım yaptığımız bu operasyonlarla akamete uğratılacaktır.

Sanal kumar ve sanal bahis paralarının nakli, kripto borsasıyla başka ülkelere aktarılmaktadır.

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#Operasyon#Bakan Soylu#Yasadışı Bahis

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