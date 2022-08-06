Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... 33 ton mısır yüklü 'NAVISTAR' gemisi İstanbul'da

Güncelleme Tarihi:

#NAVISTAR#Gemi#Odesa
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 14:11

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odesa’dan hareket eden 33 ton mısır yüklü ikinci gemi "NAVISTAR" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı.

Haberin Devamı

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün Odessa Limanı’ndan ayrılan panama bayraklı "Navıstar" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetlerin denetim yapılacak ve denetleme sonucuna göre gemi yoluna devam edecek. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçerek İngiltere'ye gidecek.

Öte yandan, 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen” ve 12 ton mısır taşıyan Türk Bayraklı "Polarnet" isimli gemilerin de önümüzdeki saatlerde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#NAVISTAR#Gemi#Odesa

BAKMADAN GEÇME!

Ortalama olmak isteyen ülkenin Jeff Bezosun 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

'Ortalama' olmak isteyen ülkenin Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

#Rotterdam
Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik

BAKMADAN GEÇME!

Ortalama olmak isteyen ülkenin Jeff Bezosun 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

'Ortalama' olmak isteyen ülkenin Jeff Bezos'un 500 milyon dolarlık yatıyla sınavı: Bir köprü hikayesi...

#Rotterdam
Golden çok gol sevinci konuşuldu Dişi Aslanları başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne

Golden çok gol sevinci konuşuldu! Dişi Aslanlar'ı başarıya taşıyan sütyenlerin sırrı ne?

#Chloe Kelly
BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun

BİR SORUDAN FAZLASI | Karnındaki torunuma iyi bakıyor musun?

#Hamilelik