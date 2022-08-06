Son dakika... 33 ton mısır yüklü 'NAVISTAR' gemisi İstanbul'da

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Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde dün Odessa Limanı’ndan ayrılan panama bayraklı "Navıstar" isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı. BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetlerin denetim yapılacak ve denetleme sonucuna göre gemi yoluna devam edecek. Geminin denetim sonrası İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçerek İngiltere'ye gidecek.

Öte yandan, 13 bin ton mısır yüklü Malta bayraklı "Rojen” ve 12 ton mısır taşıyan Türk Bayraklı "Polarnet" isimli gemilerin de önümüzdeki saatlerde İstanbul’a gelmesi bekleniyor.