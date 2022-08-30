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Büyük Zafer'in 100. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumların da umudu olan Türkiye’nin inşası engellenemeyecektir

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#Ankara#Anıtkabir#30 Ağustos Zafer Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2022 11:06

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, yurtta, KKTC'de ve dış temsilciliklerde törenlerle kutlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, "Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir" dedi.

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Anıtkabir'de düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı.

Büyük Zaferin 100. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumların da umudu olan Türkiye’nin inşası engellenemeyecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyet, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okudu.

Büyük Zaferin 100. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumların da umudu olan Türkiye’nin inşası engellenemeyecektir

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Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından büyük zaferin 100'üncü sene-i devriyesinde zat-ı halinizi, silah arkadaşlarınızı, Büyük Millet Meclisi'nin mümtaz üyelerini ve aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyoruz. Kahraman şehitlerimizden aldığımız ilhamla, Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere çizdiğiniz hedefler istikametinde ilerletmeye, başta ekonomi, savunma ve diplomasi olmak üzere her alanda güçlendirmeye devam ediyoruz. Küresel salgın krizini alnının akıyla atlatan ülkemiz, bölgesinde yaşanan çatışmaları da başarıyla yönetmekte, barış ve istikrarın yeniden tesisi için tüm dünyanın takdirini toplayan diplomatik hamlelere devam etmektedir. Büyüyen, güçlenen, özgüveni yüksek, vatandaşlarıyla birlikte mazlumların da umudu olan bir Türkiye'nin inşasını ne müstevlilerin oyunları ne de eli kanlı terör örgütlerinin saldırıları engelleyemeyecektir. Ruhun şad olsun."

Büyük Zaferin 100. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumların da umudu olan Türkiye’nin inşası engellenemeyecektir

BİR TÖREN DE DEVLET MEZARLIĞI'NDA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'den sonra Devlet Mezarlığı'nı ziyaret etti. Anıta çelenk koyan Erdoğan, Anıt Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, deftere şunları yazdı:
"Bu tarihi günde bize emanetiniz olan kıymetli aile efradınız ile birlikte manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Sizlerin yazdığı destanın rehberliğinde bu toprakları ebedi vatanımız olarak muhafaza etme müzadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Her karışında bir yiğidin yattığı bu güzel ülkeyi birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içinde 2023'e ulaştırmakta, 2053 vizyonumuzu hayata geçirmekte kararlıyız. Dahili ve harici bedhahların hiçbiri Türkiye'nin yükselişine, güçlenmesine, küresel sistemde hak ettiği yeri almasına mani olamayacaktır. "

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Büyük Zaferin 100. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumların da umudu olan Türkiye’nin inşası engellenemeyecektir

Anıtkabir ziyaretinden sonra Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek, Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

Büyük Zaferin 100. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumların da umudu olan Türkiye’nin inşası engellenemeyecektir

Anıtkabir'deki törene MHP Genel Başkanı Bahçeli de katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'ne iştirak edecek.

Büyük Zaferin 100. yıl dönümü... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mazlumların da umudu olan Türkiye’nin inşası engellenemeyecektir

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#Ankara#Anıtkabir#30 Ağustos Zafer Bayramı

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