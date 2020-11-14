Son dakika: 1100 kilometre takip edildi... İşte o teröristin Türkiye yolculuğu!

Avusturya’nın başkenti Viyana’da, 2 Kasım günü DEAŞ’lı Kujtim Fejzulai silahlı terör eylemi yaptı. Saldırıda 4 kişi öldü, çoğu ağır 15 kişi yaralandı. Saldırı sonrası yapılan istihbarat çalışmasında DEAŞ’lı teröristin Türkiye’den sınırdışı edildiği ortaya çıktı. Viyana’dan 1 Ağustos 2018 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı’na gelen Fejzulai, yabancı teröristlerin Türkiye üzerinden Suriye’ye geçişlerinin önlenmesi için kurulan Risk Analiz Birimi’nin dikkatini çekti. Terör ve istihbarat polisinden oluşan Risk Analiz Birimi ekipleri, şüphelendikleri Fejzulai’yi sorguya aldı. Turistlik amaçlı Türkiye’ye geldiğini belirten Fejzulai, burada serbest bırakıldı. Ancak hareketlerinden şüphelenen Fejzulai, istihbarat ve terör ekiplerince takibe alındı.

SURİYE’YE GEÇECEKTİ

Karayoluyla Hatay’a geçen Fejzulai’nin bağlantılarının deşifre edilmesi için istihbarat ile terör ekiplerince İstanbul’dan Hatay’a 1100 kilometrelik büyük takip başlatıldı. Suriye’deki örgüt yöneticilerinden talimat alan Fejzulai, DEAŞ saflarında çatışmalara katılmak için Suriye’ye geçmek isterken 18 Ağustos 2018 tarihinde Hatay’ın Suriye sınırında yakalandı. Emniyet’te sorgulanan Fejzulai, 19 Ağustos 2018 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca sınır dışı edilmek üzere Hatay Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

AVUSTURYA’YA BİLGİ VERİLDİ

Geri Gönderme Merkezi’nde gözetim altında tutulan Fejzulai, 10 Ocak 2019’da Avusturya’ya sınır dışı edildi. Fejzulai ile ilgili tüm bilgiler, DEAŞ bağlantısını içeren dosya Avusturya ile paylaşıldı. Ancak Avusturya, Türkiye’nin paylaştığı tüm bilgilere rağmen Fejzulai’yi serbest bıraktı. Türkiye’nin verdiği istihbarat ve örgüt bağlantısını içeren bilgilere rağmen Avusturya tarafından serbest bırakılan Fejzulai, yaklaşık 1.5 yıl sonra DEAŞ adına Viyana’da silahlı terör eylemi yaptı.