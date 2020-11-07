Son dakika... 1 günde 3 kahreden haber!

ADANA - 15 YAŞINDAKİ ÖZNUR, 14’ÜNCÜ KATTAN DÜŞEREK ÖLDÜ

ADANA’da lise öğrencisi Öznur B.(15), 14’üncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetti. Annesinin ellerinden tuttuğu kızının düşmesini engelleyemediği öğrenildi.

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. Lise öğrencisi Öznur B., iddiaya göre 16 katlı apartmanın 14’üncü katındaki dairelerinin balkonuna çıktı. Henüz öğrenilemeyen nedenle balkondan düştü. Son bir hamleyle Öznur B.’nin annesi, kızını ellerinden tuttu. Ancak düşmesine engel olamadı.

Öznur B., beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Öznur B.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis, balkonda incelemelerde bulundu. Soruşturma başlatıldı. (Can ÇELİK/ADANA, (DHA)

ANTALYA - FALEZLERDE MANZARA İZLEYEN KADIN, DÜŞÜP ÖLDÜ

Antalya’da falez kayalıklarında bulunan tarihi Hıdırlık Kulesi yanından Beydağları manzarasını izlerken dengesini kaybederek 40 metreden denize düşen Leyla Yalçın (46), hayatını kaybetti.

Antalya'da falez kayalıklarında bulunan tarihi Hıdırlık Kulesi yanından şehrin doyumsuz Beydağları manzarasını izlerken dengesini kaybederek 40 metreden denize düşen Leyla Yalçın (46), hayatını kaybetti.

DENİZDEN VE KARADAN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polisi alarma geçiren olay gece yarısı Karaalioğlu Parkı içindeki Hıdırlık Kulesi yanında meydana geldi. Bir yakını ile falezlere giderek, manzarayı izleyen Leyla Yalçın, doyumsuz manzarayı izlediği sırada dengesini kaybederek falezlerden denize düştü.

Bu sırada marketten geriye dönen akrabası, Yalçın'ın aşağıya düştüğünü fark ederek, polisten yardım istedi. İhbarı üzerine denizden ve karadan kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay yerine ulaşan itfaiye ve deniz polisi Leyla Yalçın'ı botlala önce Yat Limanına, daha sonra Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen 2 çocuk annesi Yalçın kurtarılamadı. Yalçın'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınarak Adapazarı'na götürüldü. Yakınları, "Allah kimseye böyle bir acı tattırmasın. Bir oğlu önce vefat etmişti. Onun vasiyeti gereği cenazesini Adapazarı'na götürüyoruz. İki kızının haberi yok" diyerek üzüntülerini dile getirdi.

TEKİRDAĞ - HALI SİLKELEYEN EŞİNE YARDIM ETMEK İSTERKEN BALKONDAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Mehmet Nasır Sönmez(44), evinin balkonundan halı silkelediği sırada düşerek, hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Muhittin Mahallesi Bağlariçi 4'üncü Sokak'ta bulunan 6 katlı binada yaşandı. 5'inci kattaki evlerinde temizlik yapan eşine yardım eden Mehmet Nasır Sönmez, halıyı balkondan silkelemeye başladı. Ancak dengesini kaybedip, 5’inci kattan düştü. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Sönmez'in cansız bedeni, Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Mehmet YİRUN - DHA)