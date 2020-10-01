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DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Son dakik haberi: Edirne'de terör örgütüyle bağlantılı 12 kişi yakalandı

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Son dakik haberi: Edirne'de terör örgütüyle bağlantılı 12 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı, "Edirne hudut hattından Yunanistan'a geçmeye çalışan, terör örgütleriyle bağlantılı 12 şahıs, hudut birlikleri tarafından yakalandı." açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütleri ile bağlantılı 12 kişinin Yunanistan'a geçmeye çalışırken, yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütleri ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve Edirne hudut hattından Yunanistan’a geçmeye çalışan 12 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı" denildi.

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