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Gündem
Emin YEŞİL/İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Son anda engel oldular! Başakşehir'de hareketli dakikalar

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İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir kadını kolundan tutarak zorla otomobile bindiren kişiye çevredekiler müdahale ederek engel oldu.

Olay, Başakşehir Atilla Altıkat Caddesi'nde meydana geldi. Çevredeki bir binadan çekilen cep telefonu kamerasına yansıyan olayda bir kişi, cadde üzerinde tartıştığı kadını kolundan tutarak zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Yoldan geçen sürücüler ve araçlardan inenler, kadının yardımına koştu.

Vatandaşların tepkisi üzerine kadını bırakan kişi, otomobiline binerek uzaklaştı. Kadın ise yaya olarak olay yerinde ayrıldı. 

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