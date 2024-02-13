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Son 1 ayda 9’uncu ceset... Bilekteki dövme dikkat çekti

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#Antalya#Merve Şevval Elmas#Konyaaltı
Son 1 ayda 9’uncu ceset... Bilekteki dövme dikkat çekti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 07:00

Antalya’da son 1 ayda kıyıya vuran 8 cesedin tedirginliği devam ederken dün sabah üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarında bir erkek cesedi daha sahilde bulundu.

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ANTALYA Konyaaltı’nda dün sabah, şantiye işi yapan işçiler, sahilden 2 metre uzaklıkta su içinde hareketsiz duran kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbarla kısa sürede olay yerine ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıcı, su üzerindeki kişiyi kıyıya çıkarttı. İncelemede, üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyıya çıkartılan cesedin üst kısmının çıplak olduğu, bileğinde ‘Mustafa Kemal Atatürk’ yazılı dövme olduğu tespit edildi. Cenaze, Antalya Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Antalya’da son 1 ayda kıyıya vuran ceset sayısı da bu son cansız bedenle birlikte 9 oldu. 17 Ocak’tan bu yana Alanya’da 1, Manavgat ve Serik’te 3’er, Aksu’da 1 ve Konyaaltı Sahili’nde 1 olmak üzere toplam 9 ceset bulundu. Cesetlerden birinin, Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan 18 yaşındaki Merve Şevval Elmas’a ait olduğu belirlenmiş ve ailesine teslim edilmişti. 

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#Antalya#Merve Şevval Elmas#Konyaaltı

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