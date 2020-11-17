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Haber Giriş: 17.11.2020 - 09:44 | Son Güncelleme:

Somut ne demek? Somut tedbir nedir?

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Somut ne demek? Somut tedbir nedir?
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Somut ve soyut kavramları, iki zıt kutbu temsil etmektedir. Soyut tamamen elle tutulamayan kavramları nitelerken, somut ise elle tutulur kavramları işaret etmektedir. Bu nedenle somut ve soyut zıt anlamları içermektedir. Peki, bu çerçevede ele alındığında somut tedbirler nelerdir? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Somut kelimesi, Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi internet sitesinde "Varlığı duyularla algılanabilen, müşahhas, konkre, soyut karşıtı" olarak tabir edilmektedir. Örnek olarak 'Taş, su, hava somut birer varlıktır.' 

Tedbir ise 'önlem' anlamına gelmektedir. Bu çerçevede Somut tedbir cümlesi, elle tutulur, hayatı doğrudan etkileyen tedbirler olarak nitelendirilebilir.

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