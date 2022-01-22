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Sömestir tatilinde Uludağ'a akın ettiler

#Uludağ#Sömestir#Tatil

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı. Kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı Uludağ’da sıfırın altında 14 dereceye rağmen kayak pistleri doldu.

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Yarıyıl tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenler, bölgedeki otel ve tesislerde yoğunluk oluşturdu. Yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşan Uludağ’da, sömestir tatiliyle birlikte de hareketlilik arttı. Bölgedeki otel ve tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

KAR KALINLIĞI 1 METREYİ AŞTI

Kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı Uludağ’da, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 14 dereceyi gösterdi. Soğuk hava ve sise rağmen kayak pistleri sabahın erken saatlerinden itibaren tatilcilerle doldu. İlk kez Uludağ’a geldiğini söyleyen Jale Öztürk, "İstanbul’dan geldim. Uludağ’a ilk kez geliyorum. Kayak yapacağım, pistleri öğrenmeye çalışıyorum. Çok kalabalık. Çok kar yağıyor. Hava soğuk ama kar montu giydiğim için üşümüyorum" dedi.

İstanbul’dan gelen Asım Tutar ise, "Sömestir tatili için çocuklarımızı getirdik. Biz de keyfini çıkarıyoruz. Pistler çok güzel. Sert değil, taze kar olduğu için yumuşak. Herkes Uludağ’a gelsin. Kaymasalar bile, temiz hava almak için gelsinler" diye konuştu.

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Sömestir tatilinde Uludağa akın ettiler


ÖĞRENCİLERİN TATİL KEYFİ

Arkadaşlarıyla gelen Hanzade Aslın, "Tatil olduğunda hep geliyoruz. Pistler çok güzel. Arkadaşlarımla tatilin tadını çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul’dan gelen Zeynep Yıldız, "Ailemle birlikte sömestr tatili için geldik. Kardan adam yapıyorum. Kaymayı öğreniyorum" derken, Yağmur Yıldırım ise "Karnem iyi, sömestir tatili için geldik. İlk kez geliyorum. Uludağ’ı çok sevdim. Karda yürüyorum. Kuzenimle birlikte kardan adam yapıp, kar topu oynuyoruz. Uludağ’ı çok sevdim, tekrar gelmek isterim" diye konuştu.

KARAYOLLARI, ULUDAĞ YOLU'NDA TEYAKKUZ HALİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Uludağ'a 7 gün boyunca aralıksız kar yağacağını bildirirken, Karayolları ekipleri de dağ yolunun ulaşıma açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor. 15 personelden oluşan ekip, 3 greyder, 3 kepçe, 3 rotatif ve 3 kar küreme aracıyla 24 saat görev yapıyor.

Sömestir tatilinde Uludağa akın ettiler



JANDARMA EKİPLERİNİN DENETİMLERİ SÜRÜYOR

Jandarma ekipleri, Uludağ yolu ve oteller bölgesinde önlemlerini sürdürüyor. Milli Park girişinden itibaren denetimler sıklaştırılırken, kış lastiği ve zinciri olmayan araçların oteller bölgesine çıkışına izin verilmiyor. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri de kar motorlarıyla kayak pistlerinde devriye geziyor. Tatilciler, yoğun sis nedeniyle ormana girmemeleri konusunda uyarılıyor.

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#Uludağ#Sömestir#Tatil

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