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NİĞDE (İHA)
Haber Giriş: 11.05.2020 - 09:21,Son Güncelleme:

Somali ve Cibuti'den getirilerek karantinaya alınan vatandaşlar evlerine gönderildi

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Somali ve Cibuti'den getirilerek karantinaya alınan vatandaşlar evlerine gönderildi
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Somali ve Cibuti’den Niğde'ye getirilerek korona virüs önlemleri kapsamında yurtta karantinaya alınan Türk vatandaşları, gözlem sürelerinin dolmasının ardından evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın Ramazan ayını ve bayramını evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye kapsamında, 26 Nisan'da Somali ve Cibuti’den getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurda yerleştirilen 84 Türk vatandaşının gözlem süresi doldu. Sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlar, otobüslerle evlerine gönderildi.
Gençlik ve Spor il müdürlüğü ekipleri tarafından anneler günü nedeniyle anne olan vatandaşlara çiçek verildi.

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