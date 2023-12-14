Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kazası... Bakan Tunç: Yakın zamanda yargılama süreci başlamış olacak

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Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Tunç'un mesajları şöyle:

Gerekli soruşturma açıldı. (Avukatın savcı odasındaki pozu) Tasvip etmediğimiz görüntü, olmaması gereken adliyelerde. Hem savcı hem avukatla ilgili soruşturma açıldı. Yargımız bu tür görüntülere müsaade edemez. Hem savcı hem avukat açısında.

YARGILAMA BAŞLAYACAK

Somali ile ilgili olarak önceliğimiz vatandaşımız. Vatandaşımızın hakkını hukukunu korumak vazifemizdir. Serbest bırakma kararından sonra ortaya çıkan görüntülerle tekrar müdahale edildi. İki rapor arasındaki çelişkiyi gidermek için adli tıp raporu bekleniyor. Somali adli makamları ile görüşmeleri gerçekleştirdik. Sanığın Türkiye'ye gelmesi ver yargılanması söz konusu olacak.

Sosyal medyada bu konu malzeme yapılmaya çalışılıyor. Özgür Özel de eleştirilerde bulunmuş. vatandaşımızın savunmasını Özel'e bırakmayız. Hakkaniyetin ortaya çıkması için çalışacağız. Somali tarafı da iyi niyetle baktı olaya. Yakın zamanda yargılama süreci başlamış olacak.

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"ÇALIŞMALAR BAŞLADI, CEZALARDA CAYDIRICILIK OLACAK"

Ankaragücü Rizespor maçındaki olayları tasvip edemeyiz. Hepimizi üzen olaylar bunlar. Sporun kardeşlik olduğunu düşünürsek bu görüntülerin kardeşliğe zarar verdiğini düşünüyoruz. Kanunların uygulanması için kararlılığımızı sürdüreceğiz. Kanunlarda önemli yaptırımlar var. Bunlarla ilgilim uygulama neticesinde ortaya çıkan ihtiyaçlar da var. Spor sahalarına, müsabaka sırasında ve sonrasında şiddeti teşvik eden, sloganlar atan, sosyal medya yolu ile şiddeti teşvik eden, hakemlere yönelik beyanlara da bulunanlar için yaptırımlar belirlenmiş. Kanunumuzda yasak fiillere de, şiddeti teşvik eden hususlarla ilgili cezai yaptırımların artırılması... Tüm bunlarda yeniden değerlendirme yaparak, caydırıcılığı artırarak, bir daha olmaması için kanunumuzda değişiklik ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Konunun tüm tarafları ile görüşeceğiz. Taslağı vekillerimizin takdirine sunacağız. Olayın hemen ardından hakeme saldırı sonrası hemen asli süreci başlattık. Yargılama sürecini hep beraber takip edeceğiz. Sporda şiddetin önlenmesinde kararlıyız. Cumhurbaşkanımızın hem geçmiş olsun dileklerini iletmesi hem sporun kardeşlik olduğunu iletmesi önemliydi bizim için. İlgili bakanlıklar çalışmalarını sürdürecek.