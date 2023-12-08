Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu kusurlu bulundu... Kuryeyi Kazada öldüren Şeyh Mahmud ikinci bilirkişiye göre asli suçlu 

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İstanbul Fatih’teki Kennedy Caddesi, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde 30 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Yunus Emre Göçer (38)’in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarpmıştı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralanmış kaldırıldığı hastanede ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Göçer’in hayatını kaybetmesi üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mahmud’a yurt dışına çıkış yasağı koymuştu. Savcılık ayrıca ilk bilirkişi raporunda kusurlu bulunmayan Mahmud için yeni bilirkişi raporu istedi.

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Muhammed Hasan Şeyh Mahmud

İFADESİ RAPORDA

Yeniden istenen kazayla ilgili adli trafik bilirkişi raporu dün tamamlandı. Rapora göre, kazanın olduğu gün hava açık, yol düz ve yüzeyi kuruydu. Ayrıca yolda kazaya etken olabilecek herhangi bir sorunun olmadığı da ifade edildi. Raporda, Mahmud’un, ön tarafında seyir halindeki motosikletin bir anda sinyal vermeden frene bastığı ve sağa dönüş yaptığı, kaskının bulunmadığı, kendisinin aracının frenine bastığını ancak duramayarak motosiklete çarpmak durumunda kaldığını, motosiklet sürücüsünün savrulduğunu ve düştüğünü, bu esnada aracının hızının 50-55 km civarında olduğunu, kendisinin de durarak şahsın yanına gittiği ifadesini verdiği yazıldı.

GÖÇER’İN KUSURU YOK

Raporda kamera görüntülerinin incelendiği de vurgulanarak, motosikletin en sağ şeritte yavaşladığı ancak aracın yavaşlamadığı, motosikletin durma derecesinde en sağ banket boşluğuna ilerlerken aracın yavaşlamayıp arka sağ kısımdan çarptığı kaydedildi. Motosikletin savrulduğu, aracın ise kameranın olduğu açıda tam duramadığı belirtildi. Raporda, kurye Yunus Emre Göçer’in kontrollü şekilde yavaşlayarak sağ tarafa geçiş yapması nedeniyle kaza esnasında herhangi bir ihlal ve kusurunun bulunmadığı belirtildi.

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Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’un ise önde giden aracı yeterli ve güvenli mesafeden izlemediği, araçlar arasında mesafe bırakmadığı gerekçesiyle asli kusurlu olduğu vurgulandı. Rapor savcılığa sunuldu. Savcılıkça şüpheli Mahmud hakkında yeniden bir değerlendirme yapılacağı öğrenildi.

ADALET BAKANI: KANUN KARŞISINDA HERKES EŞİT

- Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı bir sempozyumda, “Ortada bir kusur varsa, sıfatı ne olursa olsun, bunun takipçisi olunacaktır. Kim suç işlemişse kanun karşısında eşittir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız konuyu takip etmektedir. Son çıkan görüntülere baktığımızda vatandaşımız motosikletle giderken arkadan vurma söz konusu. Orada bunu değerlendirecek olan Cumhuriyet Başsavcılığı’dır” dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

‘ARKASINDA 2 ÇOCUĞU VE BEN KALDIM’

- Hayatını kaybeden motosikletli kuryenin acılı eşi Öznur Göçer, “Ölen eşimin arkasında iki çocuğu ve ben varım onların geleceği açısından yalnız bırakılmamak istiyorum, bir çocuğum zaten engelli. Orada olan iki polisin yanlış tutanak tutması yüzünden adamdan hiçbir ifade almadan direkt salıveriyorlar. Oradaki polislerden de şikâyetçiyim. Adamın tutuklanmasını istiyoruz. Zaten adamı zor bulduk. Olay medyaya yansıdıktan sonra bizlere kamera kayıtları gelmeye başladı. Buna sebep olan herkesten şikâyetçiyim. Motokurye arkadaşları olmasa zaten yapabileceğimiz hiçbir şey yok. En büyük çaba onlardaydı. Bu olay kapanıp gidecekti. Herkesten destek bekliyorum. Motoru düştüğü an arkadaşlarına alarm gelmiş. İlk arkadaşları müdahale etti. Vuran adam olay yerinden hemen gitmiş. Kamera kayıtlarından gördüğünüz gibi eşimin bilerek üzerine sürüyor” dedi.

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Öznur Göçer