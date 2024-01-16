Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası

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Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti. 4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı.

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, bugün görülen duruşmada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud için karar verdi. Mohamud'a verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası 27 bin TL para cezasına çevrildi.