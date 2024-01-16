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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası

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#Yunus Emre Göçer#Somali Cumhurbaşkanı#Kaza
Somali Cumhurbaşkanının oğlu için karar verildi: 27 bin TL para cezası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 12:25

Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un karıştığı kazaya ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, Sheikh Mohamud'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi ve bu cezayı da 27 bin TL para cezasına çevirdi.

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Mohammed Hassan Sheikh Mohamud hakkında Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmış ve 6 yıla kadar hapsi istenmişti. 4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Mohammed Hassan Sheikh Mohamud serbest bırakılmıştı. 

HAPİS CEZASI PARA CEZASINA ÇEVRİLDİ

Mahkeme, bugün görülen duruşmada Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud için karar verdi. Mohamud'a verilen 2 yıl 6 aylık hapis cezası 27 bin TL para cezasına çevrildi.

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#Yunus Emre Göçer#Somali Cumhurbaşkanı#Kaza

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