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Son dakika haberi... Somali cumhurbaşkanının oğlunun ifadesi ortaya çıktı

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#İstanbul#Asliye Ceza Mahkemesi#Avrasya Tüneli
Son dakika haberi... Somali cumhurbaşkanının oğlunun ifadesi ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2024 20:35

İstanbul Fatih'te Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete arkadan çarparak ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve 6 yıla kadar hapsi istenen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Sheikh Mohamud'un mahkemede verdiği ifadesi ortaya çıktı. Mohamud'un ifadesinde, "Motosiklet bir anda durup döndüğü için bende bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedim" dediği öğrenildi.  

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İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'ne hakkındaki yakalama kararı gereğince mevcutlu getirilen sanık Mohamud için resen celse açıldı. Sanık Mohamud mahkemedeki kimlik sorgusunda, doktor olduğunu, evli ve üç çocuk babası ve aylık 15 bin lira geliri olduğunu söyledi.

"FRENE BASMAMA RAĞMEN ÇARPMAYI ENGELLEYEMEDİM"

Mohamud ifadesinde, "Olay tarihinde 06 CD 4581 plakalı aracı ben kullanıyordum, Avrasya Tüneli'nden çıktım, yaklaşık 5-10 dakika kadar aracı kullandım, önümde hızlı giden bir motosiklet vardı. Bu motosiklet bir anda durdu ve sağ tarafa doğru döndü, ben frene basmama rağmen çarpmayı engelleyemedim, bu sırada yaklaşık 55 km hız ile ilerliyordum, öndeki motosikletin gittiğini görmüştüm, ancak motosiklet bir anda durup döndüğü için bende bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedim" dedi.

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"KASKI YOKTU"

Sanık Mohamud, "Motosiklet sürücüsünün başında kaskı yoktu" diye konuştu.

YURT DIŞI YASAĞI KALDIRILDI

Hakimin usul gereği, hakkında hükmün açıklanmasının bırakılması uygulanabileceğini kabul edip etmediğini sorunca sanık uygulanmasını talep etti.

İfadesinin ardından sanık hakkındaki yakalama kararı geri alındı, yurt dışı yasağı kaldırıldı ve duruşmalardan vareste tutulmasına karar verildi. 

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#İstanbul#Asliye Ceza Mahkemesi#Avrasya Tüneli

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