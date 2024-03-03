Somali Cumhurbaşkanı CNN TÜRK'te: 'Oğluma teslim olmasını söyledim'

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Antalya Diplomasi Forumu dolayısı ile Türkiye'de bulunan Somali Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuştum. Somali ve Türkiye’nin konuşacağı birçok konu var. Belli çalışmalarımız var birlikte yaptığımız, terörle mücadelede, ekonomik iş birliğinde. Birçok insan dünyanın birçok tarafında savunma kısmına dikkat çekiyor. Savunma ve güvenlik önemli ülkenin istikrarı için. Bu Türkiye ile ilk savunma anlaşmamız değil. Birçok farklı anlaşmamız da var. Ekonomik kalkınma ve deniz güvenliği alanındaydı. Somali artık kendi güvenliliğinin sorumluluğunu alacak. Türkiye ile anlaşmada ana hedef ekonomik kalkınma. Türkiye donanmamızın inşasında yardımcı olacak.

700 yıllık tarih şiddetli bir tarih Etiyopya’da. Savunma güvenlik paktı imzaladık Etiyopya’da. Ulus altı bir aktörle imzalandı Etiyopya Başbakanı. Sorun da bu Somali’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar verdi. Etiyopya ile savaşma niyetimiz yok. Terörle savaşımız var.

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Türkiye bildiğiniz gibi Afrika ile ilişkilerini geliştiriyor. Mısır Afrika’nın en büyük ülkelerinden. Kesinlikle doğru bir adımdı. Türkiye Müslüman Avrupalı bir güç. Türkiye Afrika’daki sorunları en iyi anlayan ülke. Çok güzel karşılandı bu gelişme.

Mısır ve Somali benzer kapsamda anlaşmalar var. 21. Yüzyılda yeni sorunlar oluyor. Gazze’de yaşanan insanlık dışı zulüm. Çok derinden hissettik. Çok üzücü, anlatması çok güç. Filistinliler acı çekmeye devam ediyor. Gazze’deki zulüm bugün durmalı.

'OĞLUMA GERİ DÖNMESİNE SÖYLEDİM'

Türkiye bizim için kardeş bir ülke. Anayasalarına güveniyoruz, adil bir sisteme sahip olduklarını düşünüyorum. Kazadan sonra ülkeden ayrıldı ben oğluma geri dönmesine söyledim. Mahkeme önüne çıkmasını söyledim. Bizim kültürümüzde bir baba hiçbir zaman çocuğunu vermez. Türkiye’nin adalet sistemine güvendiğimiz için oğlum geldi, mahkeme karşısına çıktı. Yunus’un ailesine baş sağlığı diledim. Yunus bir babaydı, benin çocuğumun yaşına yakındı. Benim çocuğum sayılır. Çok üzücü biz de mutlu değiliz.