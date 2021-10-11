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SOLOTÜRK, Mütareke'nin 99'uncu yılında Mudanya semalarında nefes kesti

#SOLOTÜRK#Mudanya Mütarekesi#Mudanya
SOLOTÜRK, Mütarekenin 99uncu yılında Mudanya semalarında nefes kesti

Mudanya Mütarekesi’nin 99'uncu yılı nedeniyle, Mudanya Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün yaptığı gösteri nefes kesti.

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Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinde önemli dönüm noktalarından olan ve Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda 11 Ekim 1922 yılında imzalanan Mudanya Mütarekesi'nin 99'uncu yılı ilçede çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalara SOLOTÜRK'ün Mudanya semalarındaki gösterisi damga vurdu. Zaman zaman yürekleri ağza getiren gösteri Mudanyalılar tarafından coşkuyla izlendi. Mütareke Meydanı ile sahil şeridini dolduran yüzlerce kişi cep telefonları ile yaklaşık yarım saat süren gösteriyi görüntülemeye çalıştı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, diplomasi zaferinin 99'uncu yılını ilk günkü coşku ve gururla kutladıklarını belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana barış adına imzalanan Mudanya Mütarekesi'nin, barışın ne kadar değerli olduğunu, insanı insan yapan değerlerin en kutsallarından biri olduğunu bütün dünyaya haykırmaya çalıştık. Mudanya Mütarekesi olmasaydı Lozan olmazdı. Lozan olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti olmazdı. Ve biz şu anda burada olamazdık, olmazdık" dedi.

SOLOTÜRK, Mütarekenin 99uncu yılında Mudanya semalarında nefes kesti

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#SOLOTÜRK#Mudanya Mütarekesi#Mudanya