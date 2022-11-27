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Solist sevgilisini yüzünden vurdu! Cani sevgiliye 25 yıl istendi

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#Ebru Sultan Bozdağ#Hasan Karabudak#Silahlı Saldırı
Solist sevgilisini yüzünden vurdu Cani sevgiliye 25 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2022 07:00

Gece kulübünde solistlik yapan sevgilisi Ebru Sultan Bozdağ’ı müşterilerden kıskandığı için tabancayla yüzünden vurarak ağır yaralayan Hasan Karabudak hakkında 25 yıl hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

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Ankara’da bir gece kulübünde solist olarak çalışan sevgilisi Ebru Sultan Bozdağ’ı (32) müşterilerden kıskandığı için yüzünden vurarak ağır yaralayan Hasan Karabudak (26) hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede, Hasan Karabudak’ın ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 11 yıldan 25 yıla kadar, babası Doğan Karabudak’ın ise ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

‘BİR DAHA ŞARKI SÖYLEYEMEYECEKSİN’

Savcılığın hazırladığı iddianamede Ebru Sultan Bozdağ’ın, “Beni ve ailemi öldürmekle tehdit ederek darbetmeye başladı. Belindeki tabancayı çıkarıp, ‘Seni bir daha şarkı söyleyemeyecek, bir daha sahneye çıkamayacak şekilde vuracağım’ dedikten sonra tetiğe bastı.” şeklinde ifade verdiği ortaya çıktı. 

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Ebru Sultan Bozdağ, 5 Eylül sabahı sevgilisi Hasan Karabudak ve babası Doğan Karabudak tarafından hastaneye götürülmüş, yanağında kurşun yarası bulunan Bozdağ, tedaviye alınmıştı. Hasan Karabudak ifadesinde, sevgilisinden ayrılmak istediğini söyleyince intihara kalkıştığını, elinden almaya çalıştığı sırada silahın aniden ateş aldığını ve Ebru Bozdağ’ın bu şekilde vurulduğunu iddia etmişti.

 

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#Ebru Sultan Bozdağ#Hasan Karabudak#Silahlı Saldırı

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