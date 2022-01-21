Sökerken yandı

Haberin Devamı

İSTANBUL Kartal’da geçtiğimiz yıl fırtına nedeniyle yan yatan 103 metre boyundaki ‘Boras’ isimli hurda kuru yük gemisi 5 yıldır hacizliydi. Kumcular İskelesi’nde aylarca bir hayalet gibi duran gemi, 7 Ocak’ta düzenlenen ihaleyle 5 milyon 359 bin 556 TL’ye hurda olarak satıldı. Dün sabah saat 09.40’ta iddiaya göre oksijen kaynağı ile kesim sırasında sıçrayan kıvılcımların tahliye botunu tutuşturması sonucu yangın çıktı. Kıyı Emniyeti ekipleri denizden, itfaiye ekipleri karadan yangına müdahale ederek söndürdü.