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AYDIN (İHA)
Haber Giriş: 12.10.2020 - 10:26 | Son Güncelleme:

Söke’de 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

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Söke’de 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi
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Aydın’ın Söke ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ihbar üzerine Sazlı Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüpheli M.H.’nin üzerinde esrar maddesi ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise plastik bidon ve poşetler içerisinde 2 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.H. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

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