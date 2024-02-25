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Şoke eden görüntüler Bakkaldaki çocuğu defalarca yumrukladı

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#Esenyurt#Yumruk#Darp
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2024 12:06

Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk alışveriş yapmak için girdiği bakkalda saldırıya uğradı. Saldırgan, çocuğu yumruk atarak darbetti. Saldırgan, iş yeri sahibinin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün saat 13.05 sıralarında Osmangazi Mahallesi'ndeki bir bakkalda meydana geldi. İddiaya göre, bakkala soda almak için giden 12 yaşındaki çocuk, henüz kimliği belirlenemeyen bir erkek müşteri tarafından darbedildi. Saldırgan, yumruk darbeleriyle yere düşen çocuğa vurmayı sürdürdü. İş yeri sahibinin araya girmesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Ailesi tarafından hastaneye götürülen çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıken, çocuğun saldırıya uğradığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Şoke eden görüntüler Bakkaldaki çocuğu defalarca yumrukladı

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#Esenyurt#Yumruk#Darp

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