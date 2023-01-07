Sokaktaki patilere güzel haber

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4 Ekim Dünya Hayvan Hakları’nı koruma gününde Manisa’nın Gördes ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu, hayvanseverlerin sokak hayvanlarını bulundukları yerde beslemesini yasaklamıştı. Belirlenen 11 nokta dışında hayvanları besleyenlerin cezalandırılacağına dair yasaya hayvanseverlerden büyük tepki gelmişti. Mahkeme o kararı durdurma kararı verdi. Manisa 1. İdare Mahkemesi’nin kararında “İşlemin hukuka aykırı olduğu ve kararın uygulanmasının devamı halinde telafisi güç zararlara yol açacağı” vurgulandı. Konuyu yargıya taşıyan Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Başkanı Erman Paçalı, şunları söyledi:

AÇLIĞA TERK ETTİLER

“İdare, kısırlaştırma yoluyla hayvan nüfusunu kontrol altına almak yerine açlıkla ölüme terk ederek hayvan popülasyonunu kontrol altına almak gibi korkunç bir girişimde bulundu. İlan edilen besleme odakları, kararda açıklanan önleyici olması amaçlanan hususlara uygun değil. Ayrıca besleme noktaları yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlarının yaşamının desteklenmesi amacıyla ve gönüllü kuruluşlar ile işbirliği yapılarak yerleri belirlenmesi gereken noktalardır. Burada belediyenin ilan ettiği noktalar mevzuata aykırıdır.”