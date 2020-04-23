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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 23.04.2020 - 17:41,Son Güncelleme:

Sokakta kavga eden 14 kişiye büyük şok!

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Sokakta kavga eden 14 kişiye büyük şok!
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokak ortasında kavga eden 14 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 88 bin 200 TL ceza kesildi.

Yenice mahallesi Refah sokakta, 14 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin ayırdığı kavgaya karışanlar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

Sokakta kavga eden 14 kişiye büyük şok

14 kişiye, sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve Corona Virüsü tedbirleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle kişi başı 6 bin 300’er lira olmak üzere toplam 88 bin 200 TL ceza kesildi.

 

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