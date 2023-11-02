Sokakta biber gazlı saldırıya uğrayan çocuğa Trabzonspor'dan davet

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Olay, 29 Ekim'de, Osmangazi ilçesi Dikkaldırım Mahallesi Yakut Sokak'ta meydana geldi. Trabzonspor Futbol Okulu'nda eğitim alan Yusuf Emir Bolat, evinin önünde arkadaşıyla oturup sohbet ederken, bisikletiyle yanlarına yaklaşan kişi, iddiaya göre kendisine, 'Vay, sen Trabzonsporlu musun?' dedi.

Yusuf Emir'in 'Evet' yanıtı üzerine, 'Trabzonspor ezik' diyen şüpheli, yanındaki biber gazını çocuğun yüzüne sıkıp uzaklaştı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası Yusuf Emir, biber gazının etkisiyle ağladı. Sesleri duyan mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Emir Bolat, ambulansla kaldırıldığı Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından taburcu edildi.

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Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğinin tespiti için çalışma yaptı. Olayın sosyal medyada yer almasıyla Trabzonspor Kulübü de saldırganın yakalanıp gereken cezayı alması için konuyu takip edeceğine yönelik açıklama yayınladı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Veysel İ. olduğunu belirlediği şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

AİLEYİ ARADI

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Yusuf Emir Bolat'ın annesi Sonay Baş'ı arayıp 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Yusuf ve annesini, 12'nci haftada Trabzon'da oynanacak Konyaspor müsabakasına davet eden Doğan, çocuğun psikolojik olarak sorun yaşamaması adına gereken desteğin verileceğini söyledi.

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'PEDAGOGA GİDECEĞİZ'

Oğlunun saldırıdan etkilendiğini ve sokağa çıkmaya korktuğunu söyleyen Sonay Baş, "Evin penceresinden bakıp Yusuf'un üzerine su döktüklerini gördüğümde aşağı nasıl indim hatırlamıyorum. Oğlum çok korkmuştu, ambulansa bindiğimizde nabzı ve tansiyonu yükselmişti. Tansiyon düşmediği ve morarmalar olduğu için oksijen tüpüne bağladılar. Gözlerinde batma vardı ama şu an daha iyi. Hastanede tansiyonunu düşürmek için çok uğraştılar. Yaşadığı korkuyu, travmayı tarif edemem. Bugün pedagoga gideceğiz. Yaşadığı saldırının etkisini atlatması için elimden ne gelirse yapacağım" dedi.

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'HAZIRLIĞA BAŞLADI'

Saldırının duyulması sonrası Trabzonspor camiasının kendilerine destek çıktığını belirten Baş, "Trabzonspor'un durumu takip edeceğini açıklamasının ardından yağmur gibi destek geldi. Tanımadığım o kadar çok insan aradı sordu ki. Evimize gelip forma hediye ettiler. Yusuf bu kadar ilgiyi görünce şaşırdı, beklemiyorduk. Trabzonspor Başkanı telefonla arayıp, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve bizi Konya maçına davet etti. Yusuf, çok mutlu oldu, şimdiden sabırsızlanıyor. Oyuncaklarını koyduğu bavulunu döküp şimdiden yol hazırlığına başladı. Oyuncak çantasını dökünce, neden döktüğünü sordular, 'Trabzon'a maça gideceğim' dedi. Başkanın daveti, Trabzonsporluların oğluma, bize sahip çıkıp destek vermesi çok anlamlı" diye konuştu.

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'İLK VUKUATI DEĞİL'

Baş, açıklamasında, şüpheliyle ilgili, "Oğluma neden biber gazı sıktı, niye saldırdı bilmiyorum. Trabzonsporlu diye küçücük çocuğa biber gazı sıkılır mı? Aklım almıyor. Üstelik ilk vukuatı değilmiş, Yusuf'tan önce 3-4 kişiye de benzer saldırıyı yapmış. Zaten yakalandığında yanına biber gazı taşıyormuş. Daha önce biber gazıyla saldırdığı mağdurlar şikayetçi olmadığı için saldırılarına devam etmiş. Biz şikayetçi olup olay duyulduktan sonra saldırıya uğrayanlar ortaya çıktı. Yaşlı bir adama durduk yere biber gazı sıkmış. Yine ergen yaşlarında bir çocuğun yüzüne de biber gazı sıkmış. Yusuf'a saldırısı duyulduktan ve biz şikayetçi olduktan sonra onlar da bizden görüp şikayetçi oldular" ifadelerini kullandı.

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'TRABZONSPOR DESTEK OLMASAYDI BELKİ DE YAKALANMAYACAKTI'

Saldırganın yakalandığını söyleyen Baş, "Trabzonspor ve taraftar bize sahip çıktıktan sonra şahıs kısa sürede yakalandı. Oğlum, şahıs yakalanmadığı için günlerdir dışarı çıkmaya korkuyordu. Yakalandığını öğrendikten sonra öz güveni yerine geldi. Arkadaşlarıyla dışarı çıkıp top oynamak istedi. Oğlum artık kendisini daha güvende hissediyor. Trabzonspor destek olmasaydı belki de bu adam yakalanmayacaktı. Trabzonsporluların desteğiyle oğlum yaşadıklarını bir nebze olsun unutacak. Bize verdikleri desteği görünce 'İyi ki Trabzonluyum ve Trabzonsporluyum' diyorum" dedi. (DHA)