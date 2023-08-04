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Sokak röportajında 'Uyuşturucu satıyorum' sözleri büyük tepki çekmişti! Evine düzenlenen operasyonla yakalandı

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#İstanbul#Sokak Röportajı#Uyuşturucu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2023 10:26

İstanbul'da bir sokak röportajında "Uyuşturucu satıyorum" ifadelerini kullanan U.A.'nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Görüntülerin ardından harekete geçen ekipler U.A.'yı gözaltına alındı. U.A. hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

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İstanbul Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde bir sokak röportajında mikrofon uzatılan genç, "İllegal ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna "Ben hap satıyorum, uyuşturucu satıyorum. Dolandırıcılık yapıyorum" diye cevap verdi. Soruyu soran kişinin "Şaka mı, ben senin yapmadığını ümit ediyorum" sözlerine ise genç, "Şaka değil yapıyorum. Bunları yayınlayabilirsiniz. Bu devirde yapılmayacak iş değil" diyerek karşılık verdi.

Söz konusu sokak röportajına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

Sokak röportajında Uyuşturucu satıyorum sözleri büyük tepki çekmişti Evine düzenlenen operasyonla yakalandı

EVİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

Görüntülerin ardından İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler U.A. olduğunu belirledikleri şüphelinin Sancaktepe'de oturduğunu tespit etti. U.A.'nın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda U.A. yakalanarak gözaltına alınırken, evde yapılan aramalarda 51 tabanca fişeği ele geçirildi.

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ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

uyuşturucu dahil çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen U.A. hakkında, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Sokak röportajında Uyuşturucu satıyorum sözleri büyük tepki çekmişti Evine düzenlenen operasyonla yakalandı

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#İstanbul#Sokak Röportajı#Uyuşturucu

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