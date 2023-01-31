Sokak ortasında vahşet

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İstanbul Esenler’de Canan Semiz, önceki gece 3 yıldır boşanma aşamasında olduğu Serdar Semiz (45) ile karşılaştı. Aralarında yaşanan tartışma sırasında Serdar Semiz, yanında taşıdığı tabancasını çıkartarak Canan Semiz’e (37) peş peşe ateş etti. Canan Semiz kanlar içinde yere yığılırken, Serdar Semiz kaçtı. Canan Semiz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Serdar Semiz ise polis tarafından yakalandı.

İSTİSMAR İDDİASI

Canan Semiz’in ablası Ülkü Uz, “Sürekli tartışma ve kavga halindelerdi. Kardeşim ayrılık kararı almıştı. Bunun öncesinde zaten yeğenim S.S. (16) 10 yaşındayken Serdar Semiz’in kardeşi Sezer S. (27) ve Gökhan S. tarafından istismar edilmişti. Amcaları tarafından istismara uğradı yeğenim” iddiasında bulundu.

Serdar Semiz kızının istismar edildiği iddialarını kabul etmeyerek, eşinden boşanmak istemediğini söyledi.

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‘BOŞANMA KARARI ALDI’

Yeğeninin aile evinde istismar edildiğini öne süren Ülkü Uz, “Serdar Semiz’in evine gidip geldikleri için artık evde ne yaşandığını aile olarak sonradan öğrendik. Kardeşim bu haberi bize çok geç söyledi. Bu olayın ardından Ankara’da bir sığınma evine gitti. Ankara’da polis olan kuzenim ona yardım etti. Ardından çocuklar çocuk esirgeme yurduna verildi. Bu süreçte boşanma kararı aldı. Sezer ve Gökhan cezaevine girdi. Yaklaşık 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldılar. Sonrasında 3 yıl boyunca olaylar devam etti. Kıskançlık krizleri başladı. Uzaklaştırma kararı vardı ve bunu suiistimal etti” dedi.

Serdar Semiz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘CANAN’I ÖLDÜRDÜM’

Abla Ülkü Uz, “Serdar Semiz’e bir telefon gelmiş. Sürekli birileri tarafından Serdar Semiz’e kardeşimin arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğraflar gönderiliyordu. Birilerinin dolduruşuna gelmiş. Mahallede kendi aralarında tartışma oluyor. Silahla da kardeşimi vuruyor. Sonra bana ‘Canan’ı öldürdüm’ diye mesaj attı“ diye konuştu.