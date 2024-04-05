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Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

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#İstanbul#Esenyurt#Kurşun
Sokak ortasında kurşun yağdırdılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 07:00

İstanbul Esenyurt’ta Ferhat Y. ile Murat Y. arasında bir süre önce ‘alacak- verecek’ meselesi nedeniyle husumet başladı.

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Ferhat Y., önceki gün bir ara sokakta yürürken, karşı istikametten husumetlisi Murat Y. başka bir kişinin kullandığı motosikletle geldi. Ferhat Y.’yi gören Murat Y., motosikletin üstünde silahla peş peşe ateş etti. Birkaç kurşun işyerinin camından içeri girdi. Şans eseri kurşunların geldiği kısımda kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Ferhat Y.’yi bacağından vuran Murat Y. olayın ardından motosikletle kaçtı. Yaralı Ferhat Y.’ye müdahalede bulunan çevredekiler, daha sonra kucakta taşıyarak yakında bulunan hastaneye götürdü. Güvenlik kameralarını izleyen polis, kaçan Murat Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.

 

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#İstanbul#Esenyurt#Kurşun

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