Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

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Ferhat Y., önceki gün bir ara sokakta yürürken, karşı istikametten husumetlisi Murat Y. başka bir kişinin kullandığı motosikletle geldi. Ferhat Y.’yi gören Murat Y., motosikletin üstünde silahla peş peşe ateş etti. Birkaç kurşun işyerinin camından içeri girdi. Şans eseri kurşunların geldiği kısımda kimsenin olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Ferhat Y.’yi bacağından vuran Murat Y. olayın ardından motosikletle kaçtı. Yaralı Ferhat Y.’ye müdahalede bulunan çevredekiler, daha sonra kucakta taşıyarak yakında bulunan hastaneye götürdü. Güvenlik kameralarını izleyen polis, kaçan Murat Y.’yi yakalamak için çalışma başlattı.