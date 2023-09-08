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Sokak ortasında kurşun yağdırdı! Dayı cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

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#Afyonkarahisar#Dayı Cinayeti#Cinayet
Sokak ortasında kurşun yağdırdı Dayı cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2023 16:52

Afyonkarahisar'da, E.S.'nin (25) çıkan tartışmada dayılarından İbrahim Kazak'ı (45) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü, Kadir Kazak'ı (40) yaraladığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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Olay, 6 Eylül'de Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. E.S., aralarında husumet bulunan dayıları İbrahim ve Kadir Kazak ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmada E.S., yanında getirdiği pompalı tüfekle dayılarına ateş açtı.

Sokak ortasında kurşun yağdırdı Dayı cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

İbrahim Kazak olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan Kadir Kazak ise ambulansla hastaneye götürüldü.

Sokak ortasında kurşun yağdırdı Dayı cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

E.S. suç aleti tüfek ile gözaltına alınırken, ilk ifadesinde; daha önce tartıştığı dayısı Kadir Kazak'ın kendisine hakaret edip, darbettiğini söyledi. Olay günü de diğer dayısı İbrahim Kazak ile tartıştığını, eve gittikten sonra minibüslerinde görevli şoförü tehdit ettikleri için geri geldiğini, çıkan tartışmada 2 dayısını da vurduğunu belirtti.

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Sokak ortasında kurşun yağdırdı Dayı cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında Y.S. (26), A.S. (50), M.S. (47), S.S. (44), Y.S. (44) ve M.S. (38) de gözaltına alındı. E.S. ile diğer 6 kişi, bugün geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi. 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Sokak ortasında kurşun yağdırdı Dayı cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

CİNAYET ANI KAMERADA

​Diğer yandan, CİNAYET anına ilişkin kamera görüntüsü ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; E.S.'nin elindeki tüfekle dayısı Kadir Kazak'a ateş edeceği sırada bir grubun araya girdiği, E.S.'nin engellenirken yere düştüğü, hemen yerden kalkıp İbrahim Kazak'a ateş ettiği görüldü.

Sokak ortasında kurşun yağdırdı Dayı cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

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E.S.'nin daha sonra yerde yatan Kadir Kazak'ın yanına doğru gittiği, fakat kendisine engel olmaya çalışan gruptakilerden birinin, Kadir Kazak'ın üzerine kapanınca ateş edemediği anlar yer aldı. Kadir ve İbrahim Kazak'ın yerde yattığı sırada E.S.'nin yanlarından uzaklaşması da kameraya yansıdı. 

Sokak ortasında kurşun yağdırdı Dayı cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

Sokak ortasında kurşun yağdırdı Dayı cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı

 

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#Afyonkarahisar#Dayı Cinayeti#Cinayet

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