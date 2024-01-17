×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sokak ortasında kovalayıp sopalarla dövdüler

Güncelleme Tarihi:

#Eskişehir#Kavga#Darp
Oluşturulma Tarihi: Ocak 17, 2024 15:10

Eskişehir'de Suriye uyruklu 3 kişi, alacak meselesinden tartıştıkları aynı ülke vatandaşını, sokak ortasında sopalarla dövdü. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'ne dün otomobille gelen 3 şüpheli, araçtan indikten sonra borcunu ödemediğini öne sürdükleri kişiyi kovaladı. Kısa süre sonra yakaladıkları kişiyi, sopalarla döven 3 şüphelinin o anları çevredekilerin cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerde borcu olduğu öne sürülen kişi, saldırının ardından evine kaçarken, ellerindeki sopalarla sokakta bağırıp dolaşan 3 şüpheli, daha sonra geldikleri otomobille mahalleden ayrıldı.

Sokak ortasında kovalayıp sopalarla dövdüler

İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Cep telefonuyla görüntülenen eli sopalı 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. 3 şüpheli, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.

Haberin Devamı

Sokak ortasında kovalayıp sopalarla dövdüler

Haberle ilgili daha fazlası:
#Eskişehir#Kavga#Darp

BAKMADAN GEÇME!