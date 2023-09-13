Sokak ortasında kira cinayeti

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Akçiçek kirayı arttırmak istiyor, Bal ise yüksek kira artışına karşı çıkıyordu. Akçiçek, bu anlaşmazlık nedeniyle Bal’dan evden çıkmasını istiyordu. Bal ve Akçiçek arasındaki gerginlik zaman zaman sert tartışmalara dönüşüyordu. Selahattin Bal, önceki gün akşam sokakta Serkan Akçiçek’le karşılaştı. Burada da aralarındaki kira tartışması yeniden alevlendi.

BIÇAKLAYIPBAŞINDA BEKLEDİ

Yaşanan tartışma sırasında Bal, Akçiçek’i bıçaklayarak ağır yaraladı. Bal, yerde acı içinde kıvranan Akçiçek’in başında bekledi. Çevredekiler olayı ihbar etti. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Akçiçek, hastaneye götürüldü. Polis ekipleri de Selahattin Bal’ı gözaltına aldı. Akçiçek ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis merkezine götürülen ve 4 suçtan kaydı olduğu belirlenen Bal mahkemede tutuklandı.