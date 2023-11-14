Sokak ortasında katliam... Eşi ve arkadaşını öldürdü

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İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cavlak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Göğsüne aldığı saçmalarla ağır yaralanan Özlem Ülker ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan Emin Ülker’in yakalanması için çalışma başlattı.

Çifte cinayet şüphelisi Emin Ülker, olay yeri yakınlarındaki 1333/1 Sokak’taki bir bahçe içerisinde ölü bulundu. Ülker’in olayda kullandığı tüfeği çenesine dayayarak intihar ettiği belirlendi. Yapılan araştırmada, Emin Ülker’in eşi Özlem ile müzisyen arkadaşı Yusuf Cavlak arasında ilişki olduğu iddiasıyla silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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4 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan Emin Ülker’in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun” ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı.