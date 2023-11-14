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Sokak ortasında katliam... Eşi ve arkadaşını öldürdü

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#Özlem Ülker#Yusuf Cavlak#Emin Ülker
Sokak ortasında katliam... Eşi ve arkadaşını öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2023 07:00

DENİZLİ’nin Pamukkale ilçesinde dün saat 14.00 sıralarında Atalar Mahallesi 1343 Sokak’ta inşaat ustası olan Emin Ülker (38), takip ettiği eşi Özlem Ülker (38) ile arkadaşı Yusuf Cavlak’a (37), sokakta yürüdükleri sırada pompalı tüfekle art arda ateş ederek kaçtı. 

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İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Cavlak’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Göğsüne aldığı saçmalarla ağır yaralanan Özlem Ülker ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, olayın ardından kaçan Emin Ülker’in yakalanması için çalışma başlattı.

Sokak ortasında katliam... Eşi ve arkadaşını öldürdü

Çifte cinayet şüphelisi Emin Ülker, olay yeri yakınlarındaki 1333/1 Sokak’taki bir bahçe içerisinde ölü bulundu. Ülker’in olayda kullandığı tüfeği çenesine dayayarak intihar ettiği belirlendi. Yapılan araştırmada, Emin Ülker’in eşi Özlem ile müzisyen arkadaşı Yusuf Cavlak arasında ilişki olduğu iddiasıyla silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.

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4 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM YAPMIŞ

Öte yandan Emin Ülker’in olaydan 4 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ölümümden Yusuf Cavlak ve eşim Özlem Ülker sorumludur. Hakkım varsa eşim ve Yusuf Cavlak haricinde herkese helal olsun” ifadelerine yer verdiği ortaya çıktı.

Sokak ortasında katliam... Eşi ve arkadaşını öldürdü

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#Özlem Ülker#Yusuf Cavlak#Emin Ülker

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