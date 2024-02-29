Sokak ortasında infaz: Haberi alan yakınları sinir krizine girdi

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Olay, Gençosman Mahallesinde 20 Şubat Salı günü saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Sedat Elalmış (18) sabah işine gitmek için evden çıktı. Üst sokakta kendisini bekleyen 2 kişi Elalmış'ı görür görmez silahla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırı sonrası, evine doğru kaçmaya çalışan genç, silahtan çıkan kurşunların hedefi oldu. Sedat Elalmış evinin önünde yere yığılırken silahlı saldırganlar ise, koşarak olay yerinden kaçtı.Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir kadının yaralı gencin başında ağladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla hastaneye kaldırırken, Sedat Elalmış hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Silahlı saldırı sonrası Elalmış'ın kaçtığı ve evinin önünde yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Polis ekiplerinin silahlı saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

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