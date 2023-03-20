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Sokak ortasında eşini ve kızını bıçaklamıştı! Tahliye edildi

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#Eskişehir#Abdulkadir Ahmadi#Bıçaklı Saldırı
Sokak ortasında eşini ve kızını bıçaklamıştı Tahliye edildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 11:38

Eskişehir'de eşi ile kızını sokak ortasında bıçaklayıp, bu sırada kendisine müdahale eden Hüseyin Şahin'i de (17) yaralayan Afganistan uyruklu Abdulkadir Ahmadi’nin (63) yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanık için 14 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istedi. Mahkeme heyeti, Abdulkadir Ahmadi'nin tahliyesine, duruşmanın da ertelenmesine karar verdi. 

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Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Ertaş Caddesi'nde, geçen yıl 5 Şubat'ta Afgan Abdulkadir Ahmadi, sokak ortasında eşi Shannaz Nazari ve kızı Nasimgül Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Bu sırada caddedeki Tolga Daşkıran (20) ve arkadaşı Hüseyin Şahin, kadınların çığlıklarını duyup, olaya müdahale etti. Şahin de yere düşürdüğü Ahmadi tarafından ayak bileğinden bıçaklandı. Tolga Daşkıran ise çıkan arbedede Ahmadi'yi bıçakla yaraladı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Tolga Daşkıran, 3 gün sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Abdulkadir Ahmadi ise 6 gün sonra taburcu edilip, tutuklandı.

TAHLİYE EDİLDİ

Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına; tutuklu sanık Ahmadi, tutuksuz sanık Daşkıran, tutuksuz sanık-şikayetçi Hüseyin Şahin, Ahmadi'nin yaraladığı eşi ile taraf avukatları katıldı.

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Mütalaasını açıklayan savcı, 3 kişiyi bıçaklayan Abdulkadir Ahmadi hakkında 'eşini öldürmeye teşebbüs' ile 'kasten yaralama' suçlarından toplamda 14 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Savcı, Tolga Daşkıran ile Hüseyin Şahin hakkında ise 'meşru savunma' hükümleri çerçevesinde beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, Abdulkadir Ahmadi'nin tahliyesine, duruşmanın da ertelenmesine karar verdi. 

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#Eskişehir#Abdulkadir Ahmadi#Bıçaklı Saldırı

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