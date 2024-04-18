×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Sokak ortasında engelli vatandaşa yumruklu saldırı

Güncelleme Tarihi:

#Sultangazi#Engelli#Polis
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 11:03

Sultangazi’de gece saatlerinde bir kişinin yolda yürüyen engelliye laf atmasının ardından aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında engelliye yumruk atan şüpheli kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay anı iş yerinin güvenik kamerası tarafından kaydedildi.

Haberin Devamı

Olay, Sultangazi’de bir marketin önünde 14 Nisan Pazar günü saat 23.00 sıralarında yaşandı. Engelli O.E.O. marketin önünden geçtiği sırada M.E.T. adlı şüpheli, engelli gence laf attı. Şüphelinin O.E.O’nun üzerine yürümesiyle engelli genç, M.E.T’yi iterek kendisini korumaya çalıştı. Şüpheli bu kez kendisini iten O.E.O’ya yumruk atarak gözünden yaralanmasına neden oldu. Şikayet üzerine polis ekipleri saldırgan M.E.T.'yi arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonrasında Çarşamba günü yakalanan M.E.T., Şehit Bülent Özkan Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Sokak ortasında engelli vatandaşa yumruklu saldırı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sultangazi#Engelli#Polis

BAKMADAN GEÇME!