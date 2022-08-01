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Sokak ortasında dehşet

#İbrahim Öncel#Arif Ekrem Marangoz#Cinayet
Sokak ortasında dehşet

Nişanlısıyla birlikte sokakta yürüyen İbrahim Öncel, kendilerine laf atarak sataşan Arif Ekrem Marangoz tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü.

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İstanbul Bayrampaşa’da İbrahim Öncel, cumartesi günü 03.00 sıralarında yakın bir dönemde nişanlandığı Ecem Naz K. ile Yenidoğan Mahallesi’nde yürüyordu. Yanlarına yaklaşan bir kişi kendilerine sözlü olarak sataştı. Nişanlı çift, karşılık vermeden yürümeye devam etti. Laf atan kişi bu sefer küfür ve hakaret ederek Öncel’e arkasından bıçağını defalarca sapladı. Öncel kanlar içinde yere yığılırken, nişanlısı feryat ederek çevreden yardım istedi. Saldırgan ise kaçtı. Ekipler olay yerine geldi.

‘BİZE SATAŞIP SALDIRDI’

Hastaneye kaldırılan İbrahim Öncel hayatını kaybetti. Polis ekipleri, adının Arif Ekrem Marangoz olduğunu belirlediği saldırganı da yakaladı. Öncel’in nişanlısı Ecem Naz K., polisteki ifadesinde, “Eli bıçaklı tanımadığımız biri bize sataştı sonra da saldırdı” dedi. Adliyeye çıkarılan Marangoz, ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Marangoz’un, Öncel’i bıçaklayarak öldürmeden önce sokakta bulunan başka kişilere de saldırdığı, bu kişilerin kaçarak canlarını zor kurtardıkları belirlendi. Marangoz’un alkollü olduğu ve eşinden de yakın bir zamanda ayrıldığı öne sürüldü.

 

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#İbrahim Öncel#Arif Ekrem Marangoz#Cinayet

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