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Sokak köpeklerinin yaraladığı Tunahan solunum makinesinden ayrıldı

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#Ankara#Keçiören#Sokak Köpeği
Sokak köpeklerinin yaraladığı Tunahan solunum makinesinden ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 16:26

Ankara'nın Keçiören ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi ve solunum makinesinden ayrıldı.

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Hacettepe Üniversitesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, köpek saldırısı nedeniyle Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde izlenen 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi. Öte yandan, uyandırılan Yılmaz solunum makinesinden de ayrıldı. Hastanın bilincinin açık olduğu ifade edilirken, organ yetmezliğinin bulunmadığı vurgulandı. Uzuv kaybı yaşamayan ve vücudundaki yaygın yaralarına pansuman yapılan Yılmaz'a fonksiyonlarını geri kazanabilmesi için rehabilitasyon programı uygulanıyor.

Sokak köpeklerinin yaraladığı Tunahan solunum makinesinden ayrıldı

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#Ankara#Keçiören#Sokak Köpeği

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