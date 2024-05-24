Sokak köpeklerini ‘uyutma’ hazırlığına karşı öneri: Kısırlaşsın yaşasın

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Alpak, Hürriyet’e yaptığı açıklamada İstanbul’da yaklaşık 400 bin sokak köpeğinin yaşadığını, fakülte bünyesindeki intern ve doktora öğrencilerinden oluşan 300 kişilik ekiple köpekleri kısırlaştırarak sorunu 5 yıl içinde çözebileceklerini açıklamıştı. Belediyelere ve ilgili kurumlara işbirliği çağrısında bulunan Alpak, tek ihtiyaçlarının operasyon alanlarının sağlanması ve malzeme maliyetinin karşılanması olduğunu da dile getirmişti. Hürriyet’in iki kez manşetine taşıdığı Prof. Dr. Alpak’ın çözüm önerisine hem siyasilerden hem de akademik çevreden destek yağmıştı.

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‘5 YIL İÇİNDE ÇÖZERİZ’

Prof. Dr. Alpak, sokak köpeklerinin fakültedeki öğrenciler ve akademisyenler tarafından kısırlaştırılabileceğini belirterek bu sorunu 5 yıl içinde çözüme kavuşturabileceklerini söylemiş, fakülte olarak işbirliğine hazır olduklarına dair mesaj vermişti. Tüm hayvanların yaşamlarını konforlu bir şekilde yaşamalarını devam ettirmelerinden yana olduğunu söyleyen Alpak, konuyu İstanbul Valisi Davut Gül’e de anlattığını belirtmişti.

ÇALIŞMA ÖNCE KAMPUSTE YAPILACAK

Çalışmanın önce kampusteki yaklaşık 500 sahipsiz köpeğin kısırlaştırılmasıyla başlayabileceğini anlatan Dekan Alpak, “Önerdiğim projede ihtiyacımız olan tek şey malzemelerin tedarik edilmesi ve belediyeler tarafından kısırlaştırma operasyon alanlarının oluşturulması. Bu alanlar sağlandığı takdirde operasyona başlayabiliriz” demişti.

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HAYVANSEVERLERDEN DESTEK ALDI

Prof. Dr. Alpak’ın çözüm önerisi Hürriyet’in manşetinde yer aldıktan sonra hem hayvanseverlerden hem de toplumun önemli bir kesiminden destek almıştı. 12 Şubat tarihli haberde Hayvan Kurtarma Derneği Başkanı Zekiye Taş Köklü, Hasan Hoca’nın önerisini mantıklı bulduğunu dile getirmiş, HAYTAP Ankara Temsilcisi Zeynep Pehlivan da işbirliğine hazır olduklarını açıklamıştı.

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İKİ GÜNDE 100 BİNİN ÜZERİNDE İMZA

- Sokak köpeklerinin uyutulacağı haberleri üzerine Change.org’da başlatılan kampanyayı iki günde 100 binin üzerinde kişi imzaladı. Hayvanseverlerin talebi, öldürmek yerine kısırlaştırma seferberliği başlatılması ve hayvan satışının yasaklanması.

4 BAKANLIK ÇALIŞIYOR

- AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, teklif hazırlığında İngiltere, Hollanda ve Hindistan gibi ülkelerdeki uygulamaları incelediklerini ve gelecek hafta konuyu muhalefet partileriyle görüşeceğini açıkladı: “Saldırgan sokak hayvanlarının binlerce mağduru var. Siyaset, halkın taleplerini karşılamakla yükümlü. Bu konuda mutlaka adım atacağız. Tarım, İçişleri, Sağlık, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıkları çalışmalar yürütüyor. 10-15 gün içinde çalışmaların sona ermesini bekliyoruz. Veriler raporlaştırılarak komisyona, sonrasında Genel Kurul’a gelecek. Meclis yaz tatiline girmeden teklifin gelmesini bekliyoruz.”

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MECLİS DE TARTIŞIYOR

- AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci: Hayvan Hakları Kanunu’nu biz çıkardık, hayvanlara eziyetin cezasını biz artırdık. İnsanı da hayvanı da koruyarak, adil şekilde bu konunun çözülebileceğine inanıyorum.

TÜM TEKLİFLERİ DESTEKLEYECEĞİM

- AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank: “Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, başıboş sokak köpeklerinden ötürü ciddi sıkıntı içinde. Bu sorunun çözümü için Meclis’e gelecek olan uyutma dahil tüm teklifleri sonuna kadar destekleyeceğim.”

Mustafa Varank

- CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz: Sokak hayvanlarının insanlar üzerindeki tehdidini elbette reddetmiyoruz. Ancak bunun çözümü can dostlarımızın öldürülmesi değildir.

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- İYİ Parti İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir: Konu bir araştırma komisyonu tarafından etraflıca ele alınarak şiddet olaylarının çözümü ve hayvanların refaha kavuşturulmasının yöntemleri araştırılmalı.

ACİL EYLEM PLANI

SP Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün: Acil eylem planı gerekli. Bunun ilk aşaması köpek sahiplenmenin ciddi şekilde ele alınmasıdır, diğeri ise hızlı ve medeni şekilde kısırlaştırmadır.

SARIGÜL: KIYMAYIN

- CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: Bir tane can agresif davranıyor diye bütün sokak hayvanlarına aynı muameleyi yapamayız. Bütün milletvekillerine ricam; kısırlaştır-yerinde yaşat projelerini hayata geçirelim. Yerel yöneticilerden de ricam; lütfen hayvan hastaneleri kuralım ve doğada yaşayan can dostlara sahip çıkalım. Allah’ın sessiz kullarına kıymayın.

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Mustafa Sarıgül