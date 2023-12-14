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Sokak köpeği 13 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı: El, yüz ve kalçasından ısırdı

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#Sokak Köpeği#Diyarbakır#Köpek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2023 11:42

Diyarbakır'da, Kur'an kursuna giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Veysel Çakmak (13), yüz, el ve kalçasından yaralandı. Veysel'in amcası Ramazan Çakmak (45), "Komşularımız çocuğu köpekten zar zor kurtarmışlar. Ciddi yaraları var. Yetkililerin sahipsiz köpeklere çözüm bulması lazım" dedi.

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Olay, 12 Aralık akşamı, Yenişehir ilçesi kırsal Hantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Veysel Çakmak, Kur'an kursuna giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çakmak'ın çığlıkların duyan mahalleli yardıma koşup köpeğe müdahale ederek uzaklaştırdı.

Sokak köpeği 13 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı: El, yüz ve kalçasından ısırdı

Yüz, el ve kalçasından yaralanan Çakmak, yakınlarının otomobiliyle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ailesi sorumlular hakkında şikayetçi olurken, kuduz aşısı yapılan Veysel’in tedavisi sürüyor.

Sokak köpeği 13 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı: El, yüz ve kalçasından ısırdı

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'SAHİPSİZ KÖPEKLERE ÇÖZÜM BULUNMALI'

Veysel'i komşularının güçlükle kurtardığını belirten amcası Ramazan Çakmak, "Yüzünde, elinde ve kalçasında ciddi yaralanma var. Çevredeki komşularımız Veysel'in çığlıkları ve köpeğin havlamasıyla durumu fark etti.

Sokak köpeği 13 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı: El, yüz ve kalçasından ısırdı

Çocuğu köpekten zar zor kurtarmışlar. Eğer çocuğu kurtarmasalardı ölebilirdi. Ciddi yaraları var. Zaten boğazını ısırmış olsaydı kurtaramazdık. Yeğenimi apar topar kuzenimin arabasıyla hastaneye getirdik. Ameliyat edildi.

Sokak köpeği 13 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı: El, yüz ve kalçasından ısırdı

Şu an servis odasına alınmış. Yetkililerin sahipsiz köpeklere bir çözüm bulması lazım. Bugün benim yeğenim bu hale geldi, yarın başkasının çocuğu bu hale gelmesin. Çünkü çok sayıda köpek var. Biz şikayetçi de olduk. Yetkililer köpekleri toplasın. Barınaklara koysunlar" diye konuştu. 

Sokak köpeği 13 yaşındaki çocuğa kâbusu yaşattı: El, yüz ve kalçasından ısırdı

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#Sokak Köpeği#Diyarbakır#Köpek

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