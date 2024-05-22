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Sokak hayvanlarını ‘uyutma’ düzenlemesi gündemde

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#AK Parti#Sokak Hayvanları#İtalya
Sokak hayvanlarını ‘uyutma’ düzenlemesi gündemde
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 07:00

AK Parti, bir süredir üzerinde çalıştığı Hayvan Hakları Kanunu’nda yapılacak değişiklikle sahipsiz sokak hayvanlarının uyutulması konusunu değerlendirmeye aldı.

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Edinilen bilgilere göre, partinin bir süredir üzerinde çalıştığı kanun teklifi taslağında seçenekler arasında ‘uyutma’ konusu da yer alıyor. 

30 GÜNDE SAHİPLENİLMEZSE

AK Parti, İngiltere, İtalya ve Portekiz’de uygulanan ‘uyutma’ yöntemini incelemeye başladı. AK Partili yetkililer, böyle bir düzenleme yapılırsa, her belediyenin, barınaklarındaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek kuracakları internet sitesinde sahiplendirmeleri için ilan yayınlayacağını ifade etti. Buna göre ilanda yer alan ve 30 gün içerisinde sahiplenilmeyen köpekler enjeksiyon ile uyutulacak. Sahiplenilen ve uyutulan köpeklerden sonra boşalan barınaklara yeni köpekler getirilecek. Süreç bu şekilde işletilecek. Düzenlemede kırsal ya da kent ayrımı yapılmayacak.

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#AK Parti#Sokak Hayvanları#İtalya

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