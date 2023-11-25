Sokak düğününe kanlı baskın

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Gaziantep’te Bektaş Kara (24) ve Melisa Baş’ın (23) Aydıntepe Mahallesi’ndeki sokak üzerinde önceki gece düzenlenen düğünlerini basan gelinin eski eşi Emirhan Urgunludaş (25) ve 3 yakını, silahlarla dehşet saçtı. Saldırganlar, peş peşe ellerindeki av tüfeklerini ateşlerken, düğün sahipleri ve davetliler korku içerisinde kaçmaya çalıştı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde damadın ağabeyi Murat Kara’nın (32) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gelinin babası İbrahim Baş ile 3 kişi yaralandı. 4 yaralı, hastanelere kaldırıldı. Ölen Kara’nın cansız bedeni de Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

BABA YOĞUN BAKIMDA

3 çocuk babası Murat Kara’nın cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Saldırıda ağır yaralanan İbrahim Baş ile eski damadı Emirhan Urgunludaş arasında husumet olduğu ileri sürüldü. Baş’ın yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis ekipleri olaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayın şüphelilerinden gelinin eski eşi Emirhan Urgunludaşı yakalama çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili Gaziantep Valiliği’nden de açıklama yapıldı. Açıklamada, “Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar titizlikle yürütülmektedir” denildi.