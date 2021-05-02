Sokağa çıkma yasağında PTT açık mı? Tam kapanmada PTT çalışma saatleri

Tam kapanma döneminde PTT'de işlemleri olanlar, resmi bilgiler kapsamında hareket edecek. İçişleri Bakanlığı genelgesinde tam kapanma döneminde bazı çalışanların kısıtlamadan muaf olacağı bildirildi. Bu durumda vatandaşlar tarafında, sokağa çıkma yasağında PTT açık olacak mı sorusu gündeme geldi. 29 Nisan-17 Mayıs arası tam kapanmada PTT çalışma saati detayları

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA PTT AÇIK MI?

Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler, cemevlerinin dede ve görevlileri yasaktan muaf olacaktır.

TAM KAPANMADA PTT ÇALIŞMA SAATLERİ

Tam kapanma sürecine göre yapılan düzenlemeler ile PTT şubeleri bu süreçte hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecekler.

PTT genel müdürlükleri hafta içi ile aynı saatler arasında hizmet vermektedir. Dağıtım merkezleri ise Cumartesi günleri 08:30 ile 17:30 saatleri arasında müşterilerine hizmet verir. Genel müdürlüklerin çalışma saatleri illere göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı illerde bulunan PTT genel müdürlükleri yarım gün çalışma uygulamaktadır.

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