Sokağa çıkma yasağında kargolar çalışıyor mu? 18-19 Mayıs'ta kargolar açık mı?

'Kargo firmaları çalışıyor mu?' sorusu vatandaşlar tarafından merak edilen sorular arasında yer almaya devam ediyor. Corona virüs önlemleri dahilinde ilan edilen sokağa çıkma yasağında, vatandaşlar kargo firmaları kargo çalışma saatlerini internette araştırıyorlar. İşte, '18-19 Mayıs'ta kargolar açık mı?' sorusunun yanıtı...

16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar, 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri açık olan yerler ve kısıtlamada istisna kapsamındaki kişilerin belirtildiği genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlandı. Bu genelge içerisinde kargoların durumuna ilişkin de bilgi verildi.

Sokağa çıkma yasağında kargolar mesai saatleri içerisinde çalışmaya devam edecek.

Genelgede "Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar, özel güvenlik görevlileri dahil kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar istisna kapsamında olacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan diğer görevliler arasında ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar da bulunuyor.